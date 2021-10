Ältere Menschen ziehen vom Haus in eine kleine Wohnung, machen Platz für junge Familien – und die haben Kinder oder bekommen weitere. So erklärt Thomas Pfeifer, zuständig für die städtischen Kindergärten, den Anstieg der Kinderzahlen in Birkmannsweiler, Hanweiler, Bürg und Breuningsweiler.

{element}

Während in Hanweiler, Bürg und Birkmannsweiler die vorhandenen Betreuungskapazitäten (noch) ausreichen, ist jedoch in Breuningsweiler eine kleine Anpassung fällig. Pfeifer hat dem