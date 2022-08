Kinderhaus Birkmannsweiler zum Fünfzigsten saniert, kurz vor Fest Wasserschaden

Ein großes Fest zum 50-jährigen Bestehen zu feiern, war ein Traum der Kinderhaus-Belegschaft, der vor wenigen Tagen in Erfüllung gegangen ist. „Wegen Corona erleben die Kindergartenkinder nun erstmals so eine Veranstaltung und soziale Gefüge im Alltag“, sagt Leiterin Alexandra Scharr. Sie hat die Stelle vor gut einem Jahr, im Juni 2021, angetreten und die Abgründe der Pandemie miterlebt. Von strenger Gruppen-Trennung bis hin zum Notgruppen-Betrieb im Februar, als fast alle Kolleginnen erkrankt waren.

Team rückt wegen des Wasserschadens im „Rabennest“ noch enger zusammen

Vor einigen Wochen kam dann noch ein großer Wasserschaden im separat stehenden Gebäude „Rabennest“ hinzu. Wieder musste das Team improvisieren, und es musste zusammenrücken. „Es war anstrengend, aber auch gut, wir schätzen einander, der Zusammenhalt wurde noch stärker, und alle haben auch das noch mitgetragen.“ Alexandra Scharr konnte dabei auch auf die Hilfe der benachbarten Grundschule zählen, die einer Gruppe mit „großen“ Kindern, die nun in die erste Klasse wechseln werden, ein Zimmer zur Verfügung gestellt hat, so dass die zehn Kinder unter drei Jahren von der gefluteten „Rabennest“-Krippe im Stammhaus unterkommen konnten.

Leiterin Scharr lobt die Geduld der 75 Elternpaare trotz der Pandemie-Probleme

Alexandra Scharr ist aber nicht nur von ihrem Team begeistert, das lauter langjährige, erfahrene Kräfte versammelt, sondern auch von den Eltern, die sich über die ganze problematische Zeit hinweg „geduldig und höflich“ verhalten hätten – „obwohl sie sehr viel mitmachen mussten“. Kurzum, die Mutter zweier erwachsener Kinder, die zuvor in einem privaten Kindergarten in Waiblingen gearbeitet hat, ist froh über ihre neue Arbeitsstelle bei der Stadt.

Der Garten mit den alten Bäumen und die Terrasse sind große Vorzüge

So alt das Beton-Gebäude mit seinem flachen Dach auch ist, so kompakt Flur und Räume auch sind, es hat Vorzüge, die die Erzieherin nicht missen möchte. „Die großen Fenster machen alles sehr hell und auf dieser Terrasse hier können die Kinder mit ihren Fahrzeugen ohne Gefahr für sich oder andere Kinder umherkurven“, zeigt sie eine an sich triste Fläche, mit Waschbetonplatten, typisch 70er Jahre, belegt. „Und solch einen großen Garten hat wohl kaum eine neue Einrichtung mehr“, glaubt Alexandra Scharr. Zumal sich das Spielgelände durch die Hanglage auf drei Ebenen verteilt und spannend ist. Über eine Rutsche geht’s von der Kindergartenebene nach unten neben das Sängerheim des „Frohsinn“. Dort stehen zwischen neuen auch noch ein paar Original-Spielgeräte von 1972 – die dennoch ihren Zweck erfüllen. Große Bäume spenden Schatten, eine Kastanie, eine Trauerweide, auch ein Apfelbaum. „Und den Hang mit den Büschen hoch Richtung Grundschule, den nennen die Kinder ,Wald’, der regt ihre Fantasie an“, staunt Alexandra Scharr über die witzigen Ideen zum Spielen, die im „Wald“ entstehen.

Renovierung der Räume ist in den vergangenen Jahren erfolgt

Innen drin hat die Stadt fast alles in den letzten Jahren renoviert. An die Decken kamen neue Lampen und Schallschutzplatten, Sanitäranlagen, Garderobe und Eingang wurden erneuert, die Wände farblich passend zum hellgrünen Linoleum gestrichen. „Die Kita steht nun gut da“, findet Thomas Pfeifer, im Rathaus Amtsleiter für Kinder und Jugend und sozusagen Scharrs Chef. Er hat anlässlich des runden Geburtstags unsere Zeitung und auch Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth fürs Grußwort beim Fest mit Infos versorgt. Von der Entstehung berichtete den Eltern und Kindern auf dem Fest sogar Friedrich Seibold selbst, der bis zum Zusammenschluss mit Winnenden im Jahr 1974 Bürgermeister der selbstständigen Gemeinde Birkmannsweiler war.

1968 eröffnete Birkmannsweiler den ersten Kindergarten an der Hofäckerstraße. Doch die Kinderzahlen stiegen rasant, ein weiterer Bau wurde notwendig, und die Verwaltung versuchte mit einem grünen Plakat, die Zustimmung und Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. „Kinder erwarten den Kindergarten“ stand darauf. Ein Original schenkte Seibold dem Kindergarten.

Ein Gruppenraum und das Rabennest sind 1992 und 2001 dazugebaut worden

Fertig wurde das Gebäude dann am 2. November 1972, zwei Gruppen konnten hier betreut werden. Doch der Bedarf wuchs langsam, aber stetig, wie Pfeifer berichtet, 1992 baute die Stadt einen dritten (aber kleinen) Gruppenraum für 20 Kinder an, 2001 erstellte die Stadt das „Rabennest“ für eine reguläre Kindergartengruppe, 2008 wurde sie in eine Kleinkindgruppe verwandelt. Momentan werden also 65 Kinder über drei Jahren und zehn unter drei Jahren betreut. Zuwachs bekommen die Birkmannsweiler Kindergärten mit dem Baugebiet Bildstraße. Oberbürgermeister Holzwarth kündigte an, dass die Stadt dort ein neues Kinderhaus bauen werde, das langfristig den Kindergarten Hofäckerstraße ersetzen soll. Auch ohne das Neubaugebiet geht übrigens die Geburtenkurve wegen des Generationenwechsels in den Birkmannsweiler Häusern wieder recht steil nach oben: „In fünf Jahren sind 50 Kinder dazugekommen“, so Pfeifer.