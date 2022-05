Kindertagesstätte "Koppelesbach" in Winnenden: Kita-Neubau wird günstiger

Der Neubau der Kindertagesstätte Koppelesbach wird die Stadt Winnenden nach aktuellem Stand der Dinge weniger kosten als gedacht. In der Sitzung des Technischen Ausschusses in der vergangenen Woche hat die Verwaltung öffentlich darüber informiert. Die Kostenfortschreibung schließe „mit Gesamtbaukosten in Höhe von 6,58 Millionen ab und liegt damit 136 000 Euro unter dem Ansatz der Kostenberechnung“.

Das liegt daran, dass Straßenbauarbeiten zur Errichtung der Zufahrt und der Stellplatzanlage günstiger ausgeführt werden können, als gedacht. Einstimmig hat das Gremium der Vergabe an die Winnender Firma Klöpfer zugestimmt, die mit knapp unter 500 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot der europaweiten Ausschreibung eingereicht hat. Die Stadt hatte im Vorfeld 630 000 Euro dafür veranschlagt.

„Die Verkehrsanlage wird als vorgezogene Maßnahme vor Beginn des Gebäudeneubaus beginnen. Planmäßiger Baubeginn ist September 2022“, teilt die Stadtverwaltung mit.