Kita-Streik in Winnenden am Donnerstag (12.5.): Wo wird gestreikt, wo nicht?

Wegen des nächsten Warnstreiks der Erzieherinnen am Donnerstag, 12. Mai, sind an diesem Tag folgende Einrichtungen in Winnenden komplett geschlossen: die Kinderhäuser Schafweide und Körnle sowie der Christian-Wunderlich-Kindergarten und der Kindergarten Hanweiler.

Folgende Kindertageseinrichtungen bieten eine Notbetreuung für diejenigen Kinder an, deren Eltern unbedingt auf eine Betreuung angewiesen sind: Im Kinderhaus Birkmannsweiler hat eine Krippengruppe geöffnet, im Kindergartenbereich wird eine Notbetreuung angeboten. Im Gretel-Nusser-Kinderhaus gibt es eine Notbetreuung im Erdgeschoss von 8 bis 14 Uhr, im Obergeschoss von 7 bis 13 Uhr. Im Kindergarten Höfen II gibt es eine Notgruppe mit eingeschränkter Öffnungszeit (7 bis 13 Uhr). Im Kinderhaus Burgeräcker gibt es ebenfalls eine Notgruppe mit eingeschränkter Öffnungszeit (7 bis 13 Uhr). Auch im Kinderhaus Seewasen gibt es eine Notgruppe mit eingeschränkter Öffnungszeit (7.30 bis 13.30 Uhr). Im Kindergarten Jugendhaus das Gleiche: Notbetreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr.

Von den städtischen Kindertageseinrichtungen haben folgende „Normalbetrieb“, sind also wie üblich geöffnet: die Kindergärten Albert-Schweitzer, Baach, Birkmannsweiler I, Breuningsweiler, Hungerberg und der städtische Waldkindergarten Haselstein. Ebenso geöffnet haben das Kinderhaus Pfützen und die Kinderkrippen Striebelsee und Elisabeth-Selbert-Straße.

Kirchliche Träger sind nicht betroffen

Diese Angaben stammen von der Stadtverwaltung. Sie verweist auf die derzeit stattfindenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst im Bund und den Kommunen für den Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste zwischen den beteiligten Gewerkschaften und den kommunalen Arbeitgebern. Kindertagesstätten kirchlicher und freier Träger seien von den Warnstreiks nicht betroffen. Am 12. Mai sind die Beschäftigten der kommunalen Kindertageseinrichtungen von der Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik aufgerufen.

Vergangene Woche hatten sich bereits zwölf Einrichtungen beteiligt.

Betroffen sein könnten ebenfalls Einrichtungen der kommunalen Schulkindbetreuung, das heißt die außerschulischen Betreuungsangebote wie die Rahmenbetreuung an den Grundschulen, die erweiterte Spätbetreuung und die Betreuung für Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen in der Tomate.

Auch kurzfristige Streiks möglich

Da Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen sich auch noch kurzfristig entscheiden können zu streiken, bittet die Stadt Eltern dringend, sich zu vergewissern, ob ihre Einrichtung tatsächlich geöffnet hat, dazu ihre Kinder in die Einrichtung zu begleiten, und Vorsorge für den Fall zu treffen, dass der Kindergarten oder die Einrichtung der Schulkindbetreuung ihres Kindes geschlossen bleibt.

Es sei möglich, dass in mehrgruppigen Kindertageseinrichtungen der Betrieb in einer Gruppe stattfinden kann, eine andere Gruppe in derselben Einrichtung allerdings streikbedingt geschlossen bleibt. Dies sei davon abhängig, welche Erzieherinnen der einzelnen Einrichtungen sich am Streik beteiligen. Sofern Einrichtungen der Schulkindbetreuung bestreikt werden und deshalb geschlossen sind, erfolge in ihnen auch keine Essenausgabe.

Eine Gebührenrückerstattung für Streiktage sei leider nicht möglich, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung.