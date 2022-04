Kitas in Winnenden: Erneut Streiks geplant

Am Mittwoch, 4. Mai, sind die Beschäftigten der kommunalen Kindertageseinrichtungen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Das teilt die Stadt Winnenden in einer Pressemitteilung mit.

Betroffen sein könnten ebenfalls Einrichtungen der kommunalen Schulkindbetreuung, das heißt, die außerschulischen Betreuungsangebote wie die Rahmenbetreuung an den Grundschulen, die erweiterte Spätbetreuung und die Betreuung für Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen in der Tomate.

Einrichtungen in Winnenden und Umgebung wären damit zum wiederholten Male betroffen.

Die Stadtverwaltung bittet daher Eltern, Vorsorge für den Fall zu treffen, dass der Kindergarten oder die Einrichtung der Schulkindbetreuung geschlossen bleibt. Es ist möglich, dass in mehrgruppigen Kindertageseinrichtungen der Betrieb in einer Gruppe stattfinden kann, eine andere Gruppe in derselben Einrichtung allerdings streikbedingt geschlossen bleibt. Dies ist davon abhängig, welche Erzieherinnen/Erzieher der einzelnen Einrichtungen sich am Streik beteiligen.

Die Stadtverwaltung bittet außerdem die betroffenen Eltern, ihr Kind zum Kindergarten und zur Schulkindbetreuung zu begleiten und sich zu vergewissern, ob der Betrieb stattfindet.