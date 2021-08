Es hat dramatischer ausgesehen, als es ist: Vier Baumpfleger haben am Montagvormittag den Viehmarktplatz gesperrt, alle parkenden Autos ferngehalten, um auf die Kastanienbäume am Platz zu klettern. Weil sie Helme trugen und mit Sicherungsseilen hantierten, sah es nach einer Rettungsaktion aus. Es war aber die reine Pflege der prächtigen Bäume, die in diesem Jahr sehr gut durch den Sommer kommen. „Sie sind vital“, erklärte Baumpfleger Manuel Achtzehner von der Firma Treeclimber aus