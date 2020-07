„Wir sind hier, wird sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“, schallte es am Freitagmittag gegen 14 Uhr aus einigen Kehlen auf dem Winnender Marktplatz. Knapp 50 Menschen hatten sich dort bei über 30 Grad Celsius versammelt, um für das Klima zu demonstrieren. Dazu hatte die Winnender Ortsgruppe „Fridays For Future“ aufgerufen. „Wir sind selbst ein wenig überrascht, dass so viele gekommen sind“, erzählt Leonard Ohl, Mitglied des Ortsvereins. „Dass es bei diesem Wetter so viele sind, freut