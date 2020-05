Die Kaufprämie für Autos wackelt, aber die Kaufprämie für Lastenfahrräder kommt definitiv am 1. Juli – in Winnenden. Jeder, der ein Lastenfahrrad mit Elektromotor kauft, kann eine Prämie in Höhe von 1500 Euro beantragen, und er bekommt sie auch, solange Geld im städtischen Fördertopf ist, der mit 50 000 Euro im Jahr ausgestattet wurde. Das hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Er will damit den Klimaschutz stärken und kommt, so wie es aussieht, genau richtig zum Beginn