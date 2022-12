Klirrende Kälte auf Baustellen in Winnenden: Auch bei Minusgraden wird geschafft

Minus zehn Grad Celsius zeigte das Thermometer an, als Polier Karsten Burkhardt und sein Team von der Firma Klöpfer am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr ihren Dienst auf der Baustelle Alte B 14 in Winnenden angetreten haben. „Wir vom Bau sind das gewohnt“, sagt der 51-Jährige, „wir kennen ja beide Extreme, im Sommer und im Winter.“ Dennoch werden die Bauarbeiter an der Waiblinger Straße wohl früher als geplant in die Winterpause gehen. Spätestens, wenn an diesem Mittwoch richtig viel Schnee fällt, sind manche Arbeiten schlicht unmöglich. Das gilt auch fürs Wunnebad, wo offiziell bis 23. Dezember geschafft werden soll.

Minus elf Grad Celsius? Nein danke!

Noch hat die Kälte diese beiden Winnender Großbaustellen also noch nicht auf Eis gelegt, trotz frostiger Temperaturen. Am Wunnebad, das aktuell für fast 28 Millionen Euro modernisiert wird, berichtet Stadtwerke-Bäderleiter Sascha Seitz: „Unsere Rohbauer haben heute Morgen abgesagt: Bei minus elf Grad arbeiten sie nicht. Das kann ich verstehen.“ Trockenbauer, Fliesen- und Estrichleger und Stahlbauer seien am Dienstag hingegen zur Arbeit erschienen. „Die Elektriker sind auch noch da – Lüftung, Klima, Sanitär ... - alle, die drinnen arbeiten, sind da“, berichtet Seitz am Nachmittag. Die Baustelle sei im Zeitplan, es müsste jetzt schon ein wochenlanger Wintereinbruch kommen, um diesen kurzfristig ins Wanken zu bringen. Offiziell soll am 9. Januar weitergearbeitet werden. Das Wunnebad wird dann – bis auf den Kunst-Eispark – vorübergehend ganz geschlossen.

Auf der Alten B 14 hat es am Dienstagnachmittag noch ein Grad minus. Ohne lange Unterhose und die bewährte Zwiebel-Technik geht nichts, sagt Polier Karsten Burkhardt. Er und seine Mannschaft sind mit der Schottertragschicht beschäftigt, dem Unterbau für den Asphalt. Diese Arbeiten lassen sich auch bei der aktuellen Kälte noch ausführen. Die Kollegen, die fürs Pflaster zuständig sind, hätten am Morgen hingegen festgestellt: „Es hat keinen Wert.“ Und seien wieder abgerückt.

Peter Bulling: „Bis der erste Kittel durch ist ...“

Peter Bulling, Sachgebietsleiter Tief- und Straßenbau bei der Stadt Winnenden, weiß, wie’s ist, bei Wind und Wetter zu schaffen. Er hat eine klassische Ausbildung zum Zimmermann gemacht, war später auch im Brückenbau tätig. „Gegen trockene Kälte kann man sich schützen, indem man sich warm anzieht. Aber klar, man ist immer froh, wenn man sich zum Vesper ins warme Auto oder den Bauwagen setzen kann“, sagt der 45-Jährige. Und wenn’s schneit? „Bei uns war’s früher so: Geschafft wird, bis der erste Kittel durch ist. Dann ist Feierabend.“

Vor allem komme es bei klirrender Kälte aber auf den Stoff an, der verbaut wird. Kritisch wird’s, wenn Materialien verarbeitet werden, die wassergebunden sind: „Bei den Pflasterarbeiten auf der Alten B 14 wird mit feinem Splitt gearbeitet. Da kann es sein, dass der zusammenfriert, dann macht’s keinen Sinn mehr.“

Ein paar Tage witterungsbedingte Ausfälle würden Unternehmer in ihre Planungen mit einkalkulieren, sagt Peter Bulling. „In einem harten Winter kann sich der Bauzeitenplan mal um zwei, drei Wochen verschieben.“ Im Remstal passiere das aber eher selten. „Meine Erfahrung ist: Man kann hier bis kurz vor Weihnachten gut arbeiten. Und meistens hört im März das Sauwetter auf.“

So lange werden Karsten Burkhardt und Co. nicht warten. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass an der Alten B 14 bis Mitte nächster Woche gearbeitet wird. In Anbetracht der Temperaturen und der Wettervorhersage geht’s vermutlich schon in dieser Woche in die Weihnachtspause. Wie beim Wunnebad geht’s dann aber bereits am 9. Januar weiter.