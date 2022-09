Kommunen im "Dauer-Krisenmodus": Konzerttage in Winnenden verschoben

Die Konzerttage im Frühjahr dieses Jahres hat die Stadt trotz Pandemie erfolgreich über die Bühne gebracht. Grundsätzlich ist das Format zweijährig angelegt. Aufgrund der momentanen Lage soll die Veranstaltungsreihe jedoch erst 2025 wieder stattfinden.

Auch Sponsorenbudgets ein Grund

Nach intensiven Abstimmungen haben sich Stadtverwaltung und Gemeinderat laut einer Pressemitteilung der Stadt entschieden, die Konzerttage um ein Jahr auf 2025 zu verschieben. „Die momentane Situation und die aktuellen Herausforderungen, die sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche, und gerade auch die Sponsorenbudgets, auswirken, haben uns zu dieser wohlüberlegten Entscheidung für einen Abstand von drei Jahren bewogen, wie pandemiebedingt von 2019 zu 2022 auch“, wird Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth in der Mitteilung zitiert.

Andere Herausforderungen

Aktuelle Herausforderungen liegen demnach momentan in anderen Bereichen. „Der gegenwärtige Dauer-Krisenmodus der Kommunen fordert uns nämlich maximal in den Bereichen Energieversorgung, Klimaschutz, Flüchtlingsunterbringung, Integration, der Sicherung unserer Finanzen und bei den laufenden Großbaustellen von Stadt und Stadtwerken für Betreuungs- und Bildungsangebote und die Erhaltung der kommunalen Infrastruktur“, so Holzwarth weiter.

Die Stadtverwaltung hofft, dass sich durch die Verschiebung um ein Jahr die allgemeine und auch die weltpolitische Lage entsprechend entspannen.