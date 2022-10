Komponist Hartmut W. Seidler aus Winnenden: Vier Jahre Arbeit an diesem Oratorium

Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober, jeweils von 18 Uhr an, wird nach zweijähriger Verschiebung in der Schlosskirche endlich das Oratorium „Gott rufet noch“ des Winnender Komponisten Hartmut W. Seidler uraufgeführt. Anlass: die 500-Jahr-Feier des Jakobusaltars. „Eine Herausforderung, aber durch die Mischung abwechslungsreich!“ Mit geradezu ansteckendem Enthusiasmus stimmte Kirchenmusikdirektor Gerhard Paulus das zahlreich erschienene Publikum bei einem Einführungsvortrag im Albrecht-Bengel-Haus auf das bevorstehende Ereignis ein.

Bildprogramm übersetzt in heutige Musik

Durch die in diesem prachtvollen Altar an einer Stelle eingeschnitzte Zahl 1520 wird dessen Einweihung auf dieses Jahr datiert. Die Künstler dieses zwischen Gotik und Renaissance angesiedelten Werks sind leider unbekannt.

Die Idee, anlässlich des Jubiläums für 2020 ein Oratorium aufzuführen, mit dem das Bildprogramm des Altars in Musik umgesetzt wird, ist schon 2014 entstanden. Vier Jahre hat Hartmut W. Seidler dann an diesem Werk gearbeitet. Der vorliegende Klavierauszug umfasst nun genau 331 Druckseiten, besteht aus zwei Teilen und besteht aus insgesamt 33 Stücken. Ein monumentales Werk, dessen Aufführung knapp zweieinhalb Stunden dauern wird.

Und es ist, wie Seidler und Paulus in der Vorstellung des Projekts deutlich machten, ein Werk, in dem sich musikalische Tradition und Moderne auf intime, sich gegenseitig verstärkende Weise miteinander verschränken, durchdringen und überlagern.

Viele Proben mit den Chören, Solisten und dem Orchester

Hochkomplex und dennoch unterhaltsam, wie besonders KMD Paulus nach vielen Proben mit den Chören, Solisten und dem Orchester zu schwärmen wusste. Es wird hier ein religiös aufgeladener, historisch tiefenscharfer Bogen gespannt zwischen den Referenzpunkten Bach und Gesangsbuchliedern, bis hin zur atonalen Zwölfton-Musik. Dazu kommt ein Libretto, das aus Texten von den Psalmen bis hin zu einem zeitgenössischen Dichter wie Kurt Marti verdichtet ist.

Schwierige Gesangspassagen einerseits, mit, wie Paulus sagte, „vielen Vorzeichen, in allen Tonarten“ – und das auf engstem Notenraum. Dann wieder Stücke, die mit rhythmischem Wiegen oder filigransten Stimm-Splitterungen der Streicher, zu einem ganz außergewöhnlichen Hörerlebnis werden, wie Paulus nicht müde wurde, begeistert zum Besuch der Aufführung zu werben.

Aber wer war eigentlich Jakobus? Er kommt eher knapp als Jünger und Märtyrer in der Apostelgeschichte vor. Und wie er nach Spanien kommt und dort zum Anreger des Pilgerweges nach Santiago de Compostella und in Spanien zum National-Heiligen wird? Na ja. Vergangene Fake News oder imperiale Kirchenpolitik des Mittelalters. Denn was nicht in der Bibel steht, wurde in den weitverbreiteten Heiligenlegenden, der „Legenda aurea“ des Jacobus de Vorgine, aus dem 13. Jahrhundert des Mittelalters farbenfroh nachgereicht, auf die sich das Bildprogramm des Winnender Altars denn auch bezieht.

Das zentrale Stück gilt Jesus mit der Dornenkrone

Jeder Skulpturengruppe, jedem Bild, hat Seidler eine eigene Komposition gewidmet. Das zentrale Stück gilt dem „Schmerzensmann“, Jesus mit der Dornenkrone, das bis an die Grenzen der Schmerzerfahrung geht.

Aber da ist auch Zuspruch und Trost in diesem Oratorium, etwa mit dem tänzerisch vertrackten „Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen“ im 12/8el-Takt und 5er-Schlag. Sich durchziehendes Thema des Werkes: der Weg, die Reise, die Pilgerschaft, auf der wir uns – auch wenn ungläubig – ja doch alle befinden. Ein mit existenziellen Fragen durchdrungenes Werk. Gewidmet dem 44 n. Chr. als Märtyrer gestorbenen Lieblingsjünger Jesu und Apostel Jakobus.

Hartmut W. Seidler kam von New York nach Winnenden

Und das von einem selbst durch die Welt geschaukelten Komponisten. Hartmut W. Seidler wurde 1954 in Esslingen geboren. Die Eltern wanderten in die USA aus, wo er in Manhattan aufwuchs, sich zunächst für Jazz und Pop interessierte, Querflöte studierte, nach Deutschland zurückkehrte, um in Stuttgart Kompositionsunterricht zu nehmen. Er wurde dann Lehrer an der Stadtjugendmusikschule Winnenden; und leitet seit 30 Jahren auch den Posaunenchor.

Nun also die bevorstehende Uraufführung unter der Leitung von KMD Paulus - mit dem "Collegium Musicum" an der Schlosskirche, der Winnender Kantorei, vier Solisten und einem Orchester mit Gitarre. Gerhard Paulus mit Verve zum Schluss: „Der Chor hat sich viele, viele Monate in das Werk vertieft, und freut sich über Ihren Besuch!“ Zu erleben sein wird ein Altar, der nicht nur anzusehen ist, sondern auch musikalisch sprechen wird. Das selbstbewusste Programm oder wenigstens die zagende Hoffnung: „Gott rufet noch“.