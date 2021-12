Der Bußgeldkatalog gibt für Corona-Sünder hohe Strafen her. „Es kommt vor, dass man bei Verstößen 600 Euro bezahlen muss. Das ist für die Betroffenen natürlich sehr ärgerlich“, erzählt Martin Bautz vom Gemeindevollzugsdienst (GVD). Gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Weniger ist er an diesem Mittwochvormittag in der oberen Marktstraße unterwegs. „Heute werden wir im Einzelhandel kontrollieren. Wir gehen von Geschäft zu Geschäft und stellen dort unsere Fragen“, erläutert Bautz das