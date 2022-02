Ein Musikfestival in Pandemiezeiten, kann das gutgehen, wird das gutgehen? Oder reist Corona mit im Gepäck der international gefragten Künstler? Gesund und munter sind die fünf Solisten am Dienstagnachmittag in Winnenden angekommen und haben im Hotel „Traube“ in Hanweiler Quartier bezogen. „Wir sind alle geboostert“, sagt der künstlerische Leiter der Konzerttage und Cellist Claudio Bohórquez in einer kurzen Probenpause am Mittwochmittag. Er schützt sich trotzdem mit einer FFP2-Maske und