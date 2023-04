Kosten in Höhe von 10.000 Euro und Panikattacken nach Wasserschaden in Winnenden

Kosten über mehrere Tausend Euro, schlaflose Nächte, Panikattacken: Nach einem Wasserschaden ist die Wohnung von Gerhard Zastrow im Schelmenholz in Winnenden unbewohnbar. Die Situation nagt an ihm. Er lebt seit Monaten bei seinen Eltern, nahe Schwäbisch Gmünd (wir haben berichtet). Die tragische Geschichte haben inzwischen auch Fernsehteams begleitet. Wie geht es weiter?

Wegen des nicht von ihm verursachten Schadens befindet sich Zastrow in einem Rechtsstreit mit der Hausverwaltung aus Waiblingen. Geklärt werden soll, wer für die Sanierungskosten aufkommen muss. „Ich strample mich ab und muss Tausende von Euro ausgeben, um wieder in meine Wohnung ziehen zu können, die ohne eigenes Verschulden unbewohnbar wurde. Eine absurde, aberwitzige Situation“, schreibt Zastrow in einer neuerlichen Mitteilung an unsere Redaktion.

Die Ursache für den Schaden war lange Zeit nicht bekannt

Lange Zeit war die Ursache für den Schaden unbekannt, ehe eine Firma feststellte: undichtes Rohr zwei Stockwerke oberhalb der Wohnung von Zastrow. Es war die dritte Firma, die sich mit dem Fall beschäftigt hat. Etliche Wochen sind dadurch ins Land gezogen, ehe die Ursache überhaupt bekämpft wurde.

Ein von „Kamera Zwei“, einem Fernsehteam, engagierter Sachverständiger für Bauschäden- und Schimmelpilzbewertung habe neben diversen weiteren Mängeln festgestellt, dass an zwei Wänden mikrobielle Reste sein dürften, und sprach in diesem Zusammenhang von Pfusch bei der Sanierung, so Gerhard Zastrow.

Die Hausratversicherung erstattet nur einen Teil der Einlagerungskosten

Seine Wohnung gleicht inzwischen einem Rohbau. „Von der Spedition, bei der meine Möbel eingelagert sind, erhielt ich mittlerweile eine Zwischenrechnung über Einlagerungskosten in Höhe von 4859,66 Euro“, teilt der Winnender unserer Redaktion mit.

Diese habe er bei seiner Hausratversicherung eingereicht. Da die Versicherung jedoch gemäß den Bedingungen die Kosten für die ersten 100 Tage der Einlagerung übernimmt, erstattete sie „nur“ 1956,49 Euro. Die Differenz von knapp 3000 Euro muss der Winnender aus eigener Tasche bezahlen.

Pro Woche fallen weitere Kosten in Höhe von 123,75 € plus Mehrwertsteuer an. Die Entscheidung der Hausratversicherung sei legitim und nicht zu beanstanden, schreibt Gerhard Zastrow, jedoch bedeutet sie für ihn weitere Belastungen.

„Weitere Rechnungen sind nur eine Frage der Zeit“

Addiere man die Einlagerungskosten zu den bisherigen Anwaltskosten von 6797,13 Euro und höheren Fahrtkosten zur Arbeitsstelle in Stuttgart, bisher knapp 600 Euro, so ergibt sich ein Betrag von 10.302,10 Euro, den Gerhard Zastrow bislang selbst aufgebracht hat. „Weitere Rechnungen sind nur eine Frage der Zeit. Selbstverständlich werde ich diese Kosten von der Gegenseite zurückfordern. Ob ich sie tatsächlich erstattet bekomme, steht in den Sternen“, schreibt der Beamte.

Inzwischen habe die Hausverwaltung die Klage von Zastrows Anwalt schriftlich erwidert und anerkannt, dass alte, beschädigte Rohre entfernt und neu verlegt werden, eine Trittschalldämmung in der gesamten Wohnung eingebracht und ein Estrich auf die Trittschalldämmung in der ganzen Wohnung aufgebracht wird. „Eine Pflichtverletzung der Eigentümergemeinschaft und daraus resultierende Schadensersatzansprüche streitet sie ab“, heißt es in der E-Mail von Zastrow.

Schlichtungsvorschlag des Gerichts liegt vor

Das Gericht habe nun vorgeschlagen, dass die von der Hausverwaltung anerkannten Maßnahmen in Auftrag gegeben werden, im Zuge der Sanitärsanierung die alten, zerstörungsfrei ausgebauten Teile in Bad und WC wieder eingebaut werden und die Sanierung darüber hinaus fortgesetzt wird. Neue Teile müsste Zastrow gegebenenfalls selbst bezahlen. Sollten beide Parteien damit einverstanden sein, würde sich zudem ein Ruhen des Verfahrens anbieten.

„Mein Anwalt und ich haben uns damit einverstanden erklärt, dass die Sanierung wie vom Gericht vorgeschlagen endlich fortgesetzt wird. Mit einem Ruhen des Verfahrens sind wir nicht einverstanden“, so der Winnender. Ein Termin für eine Gerichtsverhandlung ist momentan nicht absehbar. Auf Nachfrage unserer Redaktion haben Verantwortliche der Hausverwaltung bisher nicht reagiert.

Kurzfilm auf Youtube

„Kamera Zwei“ hat unabhängig von einem Beitrag im ARD-Magazin „Brisant“ ein Video auf Youtube im Internet bereitgestellt. Einsehbar ist dies hier oder über die Suchfunktion in Youtube: „Nach Wasserschaden: Wohnung nur noch Ruine“.