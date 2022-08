Kostenlos mit dem Bus zu den Weintagen in Winnenden

Am 27. und 28. August stehen die Weintage an. Am Samstag und Sonntag ist der Nahverkehr in Winnenden deshalb kostenlos. Die Regelung gilt wie normalerweise das Stadtticket für alle Buslinien im Stadtgebiet Winnenden und in den Stadtteilen Baach, Birkmannsweiler, Breuningsweiler, Bürg, Hanweiler, Hertmannsweiler und Höfen. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die kein 9-Euro-Ticket oder VVS-Zeitticket (z. B. Abo, Monatsticket) haben. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) in einer Pressemitteilung mit.

Nur im Stadtgebiet

Die Freifahrt gilt ausschließlich für den Busverkehr im Stadtgebiet von Winnenden. Auch während des Weihnachtsmarkts am 26. und 27. November wird die Fahrt in Winnenden kostenlos sein.