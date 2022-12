Kostenlose Corona-Tests in Winnenden als Weihnachtsgeschenk beim Drive-in

Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten? Noch nicht ganz. Trotzdem gibt es gute Nachrichten aus Winnenden, für alle, die sich über die besinnlichen Tage auf das Coronavirus testen lassen wollen: An der Drive-In-Station am Wunnebad bezahlt über die Feiertage niemand etwas.

Im April 2021 hat Philipp Hatzis die Station eröffnet. Vielen Winnendern, aber auch Menschen aus der näheren Umgebung hat er seitdem ein sichereres Gefühl gegeben, dass sie das Coronavirus sehr wahrscheinlich nicht in sich tragen, oder eben doch und dann besser zu Hause bleiben sollten.

Corona-Test wichtig: An Weihnachten viele Kontakte

Eine Sicherheit möchte Philipp Hatzis den Winnendern nun auch über die Weihnachtstage geben. Und zwar umsonst. „Wir haben in der Zeit, seit wir hier testen, schließlich auch Geld verdient. Jetzt kann ich etwas zurückgeben“, sagt er.

Gerade an Weihnachten habe man doch viele Kontakte, auch zu älteren Menschen. Daher findet Hatzis es wichtig, sich testen zu lassen. Auch wenn Corona nicht mehr so sehr im Blickpunkt stehe.

Durch die Tätigkeit an der Teststation weiß er: Die Zahl der positiven Tests ist momentan wieder hoch. Aber: Es lasse sich eben kaum noch jemand testen. Hatzis vermutet daher eine hohe Dunkelziffer, dementsprechend auch Ansteckungsgefahr beim Familienfest.

Gratis-Corona-Tests in Verbindung mit Spendenaktion

Verbinden will er die Gratis-Tests mit einer Spendenaktion. „Es soll Spendenboxen für Kleidung geben“, erklärt er. Zudem will er Geld sammeln. Beides soll Menschen in der Ukraine zugutekommen, die es dort aufgrund des Krieges nötig haben. „Die Bilder, die man momentan aus der Ukraine sieht, sind wirklich heftig“, seufzt Hatzis.

Die gespendete Kleidung sollte in einem guten Zustand sein. „Eigentlich hat doch jeder eine Jacke übrig, die er nicht mehr anzieht“, sagt Hatzis. Am 24., 25. und 26. Dezember gibt es die Gelegenheit, Platz im Schrank zu schaffen und damit etwas Gutes zu tun. Neben Jacken werden auch Socken, Mützen, Schals, Handschuhe, Schlafsäcke und Elektrogeräte wie Powerbanks, volle Batterien, Taschenlampen oder funktionierende Smartphones angenommen. Generatoren oder Heizstrahler können ebenfalls abgegeben werden. Hatzis sammelt die Hilfsgüter unter dem Motto „Gemeinsam füreinander“.

Wie geht es mit der Corona-Teststation weiter?

So ein bisschen klingt diese Aktion auch nach Abschied. Philipp Hatzis erzählt, dass sich der Andrang an der Corona-Teststation in Grenzen hält. „An Wochenenden sind es noch 20 bis 30 Tests, die wir machen“, nennt er eine Zahl.

Hauptsächlich kommen diejenigen zu ihm, die im Anschluss Bekannte oder Verwandte im Krankenhaus besuchen. Macht Hatzis im kommenden Jahr weiter? „Wir werden voraussichtlich Ende Februar aufhören“, antwortet er. Zumindest sei das momentan der Plan, dann läuft schließlich auch die Testverordnung des Landes aus.

Öffnungszeiten der Corona-Teststation am 24.12.

Geöffnet ist die Teststation am 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr, am 25. und 26. Dezember jeweils von 10 bis 13 Uhr. Bei der Anmeldung im Internet „Selbstzahler“ auswählen. Termine können hier gebucht werden (im Auswahlmenü „Winnenden“ wählen, als Art des Testzentrums „Apotheke“ auswählen, dann „Drive-In Wunnebad“. Fragen und Anregungen können per E-Mail an gemeinsamfuereinander@posteo.de gesendet werden.