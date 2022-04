Monatelang war die katholische Sankt-Karl-Borromäus-Kirche eingerüstet und verhüllt – das erinnerte an eine Kunstaktion. Tatsächlich wird der Kirchturm für eine halbe Million Euro saniert. Seit einigen Tagen ist das Gerüst verschwunden, die Betonsanierung offenbar abgeschlossen.

Jetzt ist der Glockenstuhl an der Reihe: An diesem Montag (25.4.) kommt dafür ein Schwerlastkran zum Einsatz. Die Marienstraße ist von acht Uhr an gesperrt.

Die Sperrung wird nach Angaben der