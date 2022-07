Kreisel behindern sich gegenseitig: Neue Lösung für B14-Ausfahrt Winnenden/Leutenbach soll her

Jeden Abend staut sich an der B-14-Ausfahrt Winnenden-West/Leutenbach der Verkehr. Ein Grund: Die beiden Kreisverkehre an den Rampen zu beiden Seiten der Bundesstraße sind überlastet. Sie bremsen sich gegenseitig aus. Der Winnender Gemeinderat hat sich jetzt dafür ausgesprochen, die beiden Kreisverkehre in Ampelkreuzungen umzuwandeln. Dazwischen soll eine weitere Brücke über die B 14 mit zwei zusätzlichen Spuren errichtet werden.

"Fehlplanung" der Anschlussstelle? OB: "Verkehr unterschätzt"

Das Problem beschäftigt die Winnender (und Leutenbacher) seit Jahren. Wer wie Stadtrat Hans Ilg (FWW) von „Fehlplanung“ spricht, bleibt unwidersprochen. Man habe „damals den Verkehr aus Affalterbach unterschätzt“, glaubt Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Fakt ist: Der Rückstau vor den Kreisverkehren, über die Autofahrer auf und über die Bundesstraße gelangen beziehungsweise von dieser abfahren, reicht in den Hauptverkehrszeiten oft bis weit in die B 14 hinein. Belastet werden darüber hinaus die „Zubringer“: die Landesstraße L 1127 bzw. Marbacher Straße.

Schon 2015, also wenige Jahre, nachdem die Anschlussstelle im Zuge des B-14-Ausbaus überhaupt in Betrieb genommen wurde, gab es erste Überlegungen darüber, wie sich die Verkehrsführung mit den beiden Kreisverkehren und der zweispurigen Brücke effizienter gestalten ließe. Nach weiteren Untersuchungen und Verkehrszählungen ist das Regierungspräsidium Stuttgart in diesem Jahr in die Vorplanung für eine Neugestaltung gegangen. Es hat mehrere Varianten ausgearbeitet und jetzt Leutenbach und Winnenden um Stellungnahmen gebeten.

In Leutenbach wurde darüber am Montagabend beraten – die Signale aus der Nachbargemeinde seien aber ähnlich wohlwollend. Auch die Firma Kärcher, die direkt am südlichen Kreisel ihren Clean-Park und eine Tankstelle betreibt, wird noch zum geplanten Umbau befragt werden, ist sich OB Holzwarth sicher.

Vier statt zwei Spuren über die B 14

In Winnenden hat sich eine Mehrheit des Gemeinderats (14 Pro-, vier Contra-Stimmen, zwei Enthaltungen) vergangene Woche für eine Variante ausgesprochen, die auch das Regierungspräsidium favorisiert. Den „Umbau der bestehenden Kreisverkehrsplätze in zwei vollsignalisierte Knotenpunkte und Neubau eines zusätzlichen Überführungsbauwerks“. Übersetzt heißt das: Die Kreisel werden zu Ampel-Kreuzungen, die Überführung wird von zwei auf vier Spuren aufgestockt. Kostenschätzung für den Umbau: rund 8,4 Millionen Euro.

„Ziel der Baumaßnahme ist, mit dem Umbau der beiden Knotenpunkte (...) die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte in der Spitzenstunde zu erreichen“, schreibt das Regierungspräsidium in seinem Erläuterungsbericht zur Baumaßnahme. Schon heute seien die Kreisel morgens und abends „stark ausgelastet“. Bis 2030 werde die Verkehrsbelastung vermutlich um fünf Prozent wachsen. Durch einen Ausbau der Engstelle könnten die Staus verhindert „und die Verkehrssicherheit verbessert werden“. Denn der Rückstau auf die Bundesstraße führe „häufig zu gefährlichen Situationen“.

Umbau wird vermutlich nicht vor 2030 erfolgen

Der städtische Chef-Stadtplaner Markus Schlecht geht nicht davon aus, dass der Umbau vor 2030 erfolgt. Es handle sich um eine „mittel- bis langfristige Planung“.

Diese allerdings hat Auswirkungen auf das Projekt der Stadt Winnenden zur Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA). Das „Produktive Stadtquartier“ (Gewerbegebiet „Untere Schray“) an der Marbacher Straße müsste an den Rändern leicht umgeplant werden. Andere Varianten, die das Regierungspräsidium ausgearbeitet hat – zum Beispiel mit nur noch einem „Turbokreisverkehr“ im Süden -, hätten allerdings größere Auswirkungen auf das Projekt.

Gegenwind und Zustimmung im Gremium

Gegenwind für die Umbaupläne gab’s im Winnender Gemeinderat insbesondere aus der grünen Ecke. ALi-Fraktionsvorsitzender Christoph Mohr sagte: „Die ganze Konzeption ist aus der Zeit gefallen.“ Größere Straßen zögen mehr Verkehr an. „Würde nur jeder Zweite, der dort im Stau steht, S-Bahn fahren, wäre das Thema erledigt. Das hier ist das Gegenteil von Verkehrswende.“

SPD-Fraktionsschef Andreas Herfurth hält die Kosten für zu hoch, wenngleich sie nicht die Stadtkasse belasten, sondern die von Bund und Land: „Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.“

Die FDP-Vorsitzende Nicole Steiger hielt dagegen: „Wenn der Stau umfahren wird, nehmen die Winnender die alte B 14 – das kann nicht in unserem Interesse sein.“