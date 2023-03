Kristina Nucaro ist eine der acht Kandidatinnen für Wahl zum "Winnender Mädle"

Auf das Bewerbungsplakat zur Mädlewahl sprangen zunächst die Oma und die Mutter von Kristina Nucaro an, sie ermunterten die 17-Jährige, mitzumachen. „Ich war eher unschlüssig, da gibt es doch andere, die auch gern Winnender Mädle werden wollen“, dachte sie sich skeptisch. Doch schließlich obsiegte die Neugier auf den Wettbewerb und sie reichte ihre Kandidatur ein: „Ich bin ein offener Mensch, probiere gerne viel aus.“ Außerdem möchte sie „anderen den Reiz von Winnenden zeigen“, persönlich oder über die sozialen Medien, wie es vom Stadtmarketingverein von der Siegerin erwartet wird.

Das dörfliche Bürg und seine Umgebung vermisst sie sehr

Kristina Nucaro ist in Bürg aufgewachsen. „Ich vermisse die Zeit dort, das Laufen in den Weinbergen, das Fahrradfahren“, sagt die 17-Jährige, die mit der ganzen Großfamilie – Oma, Eltern, sechs jüngeren Geschwistern - vor etwa einem Jahr ins Schelmenholz umziehen musste. Wichtige Lebensspuren wurden gleichwohl außerhalb des Dorfs gelegt: In der Kernstadt besuchte sie den katholischen Kindergarten St. Martin, war dann in der Grundschule in Höfen und bis zur Mittleren Reife in der Albertville-Realschule. Zurzeit macht sie eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (MFA), eifert damit der Mutter nach, die Arzthelferin ist, aber in der mobilen Pflege arbeitet.

Warum Kristina Polnisch und Italienisch versteht, aber nicht spricht

„Meine Mutter ist Polin, deshalb waren wir meistens in Polen im Urlaub, weil viele Verwandte dort Hotels oder Restaurants besitzen“, erzählt sie lachend, „in Italien war ich noch nie.“ Das ist deshalb außergewöhnlich, weil ihr Papa Italiener ist. Immerhin, Kristina versteht Polnisch und Italienisch, selber sprechen könne sie die Sprachen aber nicht, nur Englisch, das sie in der Schule gelernt hat.

Zeichnen, der eigene Instagram-Kanal und zu Hause singen sind ihre Hobbys. „Ich lerne gern, interessiere mich für Sprachen und fürs Medizinische“, sagt Kristina, was ihr am Ausbildungsplatz in einer Stuttgarter Kinderwunschklinik und Frauenarztpraxis zugutekommt. „Zuerst wollte ich Polizistin werden“, berichtet die 17-Jährige vom bestandenen Sporttest, schließlich schwimmt sie auch gerne und macht Workouts zu Hause, früher hat sie Ballett, Hip-Hop und Linedance getanzt. Doch für die schriftliche Aufnahmeprüfung habe sie sich mit den falschen Büchern vorbereitet und fiel durch.

„Wenn meine MFA-Ausbildung beendet ist, mache ich vielleicht mein Abitur nach, vielleicht bewerbe ich mich auch noch einmal bei der Polizei“, sagt Kristina, diesen Berufswunsch hat sie noch nicht ganz aufgegeben.

Also gibt es nach ihrer anfänglichen Skepsis nun doch den Ehrgeiz, bei der Mädle-Wahl zu gewinnen? Man merkt Kristina die soziale Ader und den Sportsgeist an, wenn sie sagt: „Ich freue mich auch für andere, wenn die es werden.“