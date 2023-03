Kultur in Winnenden: Ticketpreise für Konzerte steigen

Konzerte und Co. werden in Winnenden teurer – einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung und des Kulturbeirats hat der zuständige Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am Dienstagabend geschlossen zugestimmt. Der Aufschrei unter Kulturliebhabern dürfte allerdings ausbleiben: Die Erhöhung der Ticketpreise bei städtischen Veranstaltungen fällt sehr moderat aus.

So steigt der Einzelkartenpreis in den Sparten „Bühne“ und „Schlosskonzerte“ zur kommenden Spielzeit 2023/2024 pauschal um einen Euro. Abonnements in der Kategorie „Bühne“ kosten künftig zwischen 48 und 66 Euro für vier Konzerte, ermäßigt zwischen 39 und 57 Euro, für ein Schlosskonzerte-Abo werden 63 Euro, ermäßigt 54 Euro, fällig. Unverändert bleiben die Eintrittspreise bei den „Kelterlesungen“ und in der Kategorie „Kindertheater“.

Das heißt, dass zum Beispiel Konzerte in der Hermann-Schwab-Halle in der besten Kategorie 22 Euro statt wie bisher 21 Euro kosten. In Kategorie 2 wird von 18 auf 19 Euro erhöht, in Kategorie drei von 15 auf 16 Euro. Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Auszubildende, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sowie Schwerbehinderte zahlen nach wie vor ermäßigt drei Euro weniger. Auch in dieser Kategorie steigt der Ticketpreis folglich um einen Euro. Bei den Schlosskonzerten kostet eine Eintrittskarte in der kommenden Saison 21 Euro statt den bisherigen 20 Euro.

Kultur für möglichst viele Bürger

Wie Kulturamtsleiterin Sybille Mack bereits im Februar gegenüber unserer Redaktion betont hat, seien die Eintrittsgelder und Abonnementpreise für die städtischen Kulturveranstaltungen bewusst moderat gehalten, um möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Wie die Verwaltung in der aktuellen Sitzungsvorlage argumentiert, sei es dennoch „notwendig, regelmäßig eine Anpassung der Eintritts- und Abonnementpreise für die Kulturreihen Bühne, Schlosskonzerte, Kelterlesungen und Kindertheater zu prüfen, und diese verträglich zu gestalten“. Zuletzt waren die Preise zur Saison 2021/2022 erhöht worden.

Sonderveranstaltungen wie. die Konzerttage sind von der neuen Gebührenordnung ausgenommen.