Kunstschüler aus Winnenden, Leutenbach, Korb, Affalterbach stellen Figuren aus

Schüler der Kunstschule, sieben an der Zahl, im Alter von vier bis 15 Jahren, stellen im Corona-Testzentrum an der Markstraße aus, berichtet Diethard Fohr von der Initiative Stadtmuseum. Sie zeigen bunte, kreierte Figuren, inspiriert durch die Geschichte „Die Party der bunten Gestalten“ von Kunstdozentin Leonie Klöpfer.

Die übergroßen Pappen, die von der Firma Horn aus Hertmannsweiler der Kunstschule gespendet wurden, haben sich durch Bemalung mit Acrylfarben und Zuschnitt in „lebendige“ Gestalten verwandelt und wurden am 10. Juli beim Sommerfest der Musik- und Kunstschule dem Publikum in einer Performance auf der Bühne präsentiert. Dies war die erste Präsentation der Kunstschule.

Die Ausstellung im Testzentrum an der Marktstraße ist noch bis zum 7. August zu sehen.

Bei der Eröffnung stellte Leo aus Leutenbach seine Figur „Dofdo“ vor. Dina aus Winnenden gestaltete ihren „Runden Kerl“ mit zwei Antennen wie bei Marsmännchen. Ronja aus Affalterbach war zackig unterwegs und hat in nur einer Stunde ihren „Zwilling“ als Selbstbildnis kreiert. Havin aus Winnenden bastelte einen gefleckten Hund. Er soll die Mutter seines Hundes darstellen. Delal aus Winnenden ist seit anderthalb Jahren an der Kunstschule und hat mit „Kissi Missi“ eine Figur aus einer Geschichte hergestellt. Cem aus Korb verlieh der Figur „Hagim Wagi“, einem blauen Frosch, ein Gesicht. Saara aus Winnenden malte die Katze „Flafl“.