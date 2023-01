Kunsttreff: 2023 wird es wieder Live-Musik auf dem Marktplatz in Winnenden geben

Der Kunsttreff am Marktbrunnen taucht dieses Jahr wie Phönix aus der Asche auf – dank vieler neuer Ehrenamtlicher, die die Lücken füllen, die Julia Doubrawa und Doris Bredow an der Seite von Rolf Weber, Alexander Schiller und Peter Langer hinterlassen haben. „Der Dornröschenschlaf soll im Sommer 2023 beendet sein, wir wollen den bewährten Freitagabend mit Live-Musik zu neuem Leben erwecken“, schreibt die neue Pressebeauftragte Silvia Burhoff in einer E-Mail an die Redaktion. Das wird nicht zuletzt das Stadtmarketing und die Einzelhändler freuen, denn die regelmäßigen Freitagabend-Veranstaltungen an frischer Luft ziehen Leute ins Städtle, Geschäfte und Gastronomen, nicht nur die direkt am Marktplatz, können profitieren.

Von der Gründungsmannschaft ist nur noch Rolf Weber dabei; er hatte in der Kunsttreff-Facebook-Gruppe Helfer gesucht – und gefunden. Sage und schreibe zwölf Personen haben sich gemeldet, die unterschiedlichen Aufgaben verteilt und schon vor Weihnachten mit dem Buchen der Bands begonnen. Dabei wurden diejenigen zuerst gefragt, die auch früher schon beim Kunsttreff am Marktbrunnen aufgetreten sind. „Das Programm soll Ende Februar fertig sein“, so Burhoff.

Alle Künstler treten wie bisher nicht gegen eine fest vereinbarte Gage auf, sondern erhalten lediglich das, was die Gäste in den herumgehenden Hut werfen.

Wer macht mit? Das ist das neue Team vom Kunsttreff 2023

Alexander Schiller: Der seit über 20 Jahren selbstständige Grafik-Designer war guter Freund und ehemaliger Nachbar von Sigi Beck (†) in Winnenden, der dem Kunsttreff-Team angehörte. Schiller gestaltet seit 2017 das Programmheft, wohnt aber mittlerweile in Schorndorf-Miedelsbach.

Peter Langer: Der Rentner spielt in verschiedenen Bands, mit „Roly Poly“ tritt er seit 2012 beim Kunsttreff auf, hilft außerdem beim Sound.

Mario Comite: Der Rektor der Salier-Realschule in Waiblingen wohnt in Leutenbach und bezeichnet den Kunsttreff als „wichtigen kulturellen Bestandteil der Stadt“, den er zusammen mit seiner Frau künftig unterstützen will. Comite findet das Format toll, weil es Musiker und Musikbegeisterte zusammenführt an einem gemütlichen Treffpunkt.

Silvia Burhoff : Sie ist im Juni 2022 von Leutenbach nach Winnenden gezogen, arbeitet als gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau in einem Handwerksbetrieb in Stuttgart und war bisher begeisterte Besucherin des Kunsttreffs. „Tolle Dinge soll man nicht einschlafen lassen.“ Musik ist für sie Ausgleich im Alltag.

Bianka Comite: Sie arbeitet als Sekretärin an der Waldorfschule in Backnang und will zusammen mit ihrem Mann beim Kunsttreff die Begegnung von Menschen aller Altersstufen fördern. „Ich freue mich auf viele schöne Abende, mit viel Musik und Kunst.“

Gizella Vivus: Sie lebt seit über 50 Jahren in Winnenden. „Hier ist meine Heimat. Ich finde Kultur und vor allem die Musik muss dahin kommen, wo die Menschen leben und sich wohlfühlen.“

Bärbel Rieger: Als gebürtige Winnenderin will sie „ein aufgeschlossenes, kreatives und motiviertes Team“ in ihrem „dritten Lebensabschnitt“ unterstützen. Sie war Assistentin der Vertriebs- und Fertigungsleitung in einem großen Unternehmen und hatte dort auch mit der Organisation von Events und Veranstaltungen zu tun.

Rolf Weber: Die Idee von der Kleinkunstbühne sollte bei der Bewältigung der Trauer nach dem Amoklauf 2009 helfen. Seine Expertise (Beratung bezüglich Marketing für Modehäuser) und die Agentur-/Werbeerfahrung verbunden mit der DJ-Qualität von Sigi Beck sei damals „eine hoffnungsvolle Mischung“ gewesen. Auch die Gastronomie wollte Weber als Mitglied des Verbands der Selbstständigen stärker in den Fokus rücken. „Alles zusammen sollte positive Impulse zum Zusammenleben in Winnenden ergeben.“ Heute sieht Weber den Kunsttreff als „Kommunikationsmaschine mit positiver Ausstrahlung für Winnenden und die Region.“ Für junge Künstler kann der Kunsttreff ein Sprungbrett sein, den Gästen dient er zum Sehen und Gesehenwerden. „Nachahmer gibt es zwischenzeitlich auch schon, wir in Winnenden sind aber das Original“, so Weber selbstbewusst über die Veranstaltungsreihe.

Misel Stojkovic: Der selbstständige Unternehmensberater wohnt seit Juni 2022 in Winnenden.

Werner Klein (Little): Er ist Bankangestellter im Ruhestand, 25 Jahre war er im IT-Bereich tätig. Seit 2017 wohnt er in Schwaikheim. Ihn begeistert, dass die privat ins Leben gerufene Initiative ohne finanzielle Interessen daherkommt und bei gutem Wetter mehrere 100 Besucher anlockt. Es sei schön, „auf diese Weise das Wochenende einzuleiten“.