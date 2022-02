Ein kurioser Unfall hat sich am Montagnachmittag im Wohngebiet Arkadien ereignet. Eine 47-Jährige ist mit ihrem Auto in den Teich an der Silberpappelstraße gefahren – offenbar fehlgeleitet vom Navigationssystem, dem sie „blind vertraut“ habe, wie die Polizei berichtet. Ein Trost für die Autofahrerin, wenngleich nur ein schwacher: Sie ist nicht die Erste, der das passiert.

Ebenfalls aufs Navi gehört: 2019 landet ein Pizzabote im Teich

Zumindest ein weiterer Fall ist unserer