Bei Kärcher wird in der Verwaltung kurzgearbeitet. Als Reaktion auf die weitreichenden Folgen der Corona-Pandemie haben Vorstand und Betriebsrat von Kärcher beschlossen, dass Teile der Belegschaft in Kurzarbeit gehen. Die Maßnahme ist seit Donnerstag für zunächst vier Wochen geplant und gilt für alle Unternehmensbereiche außer der Produktion in den acht deutschen Kärcher-Werken. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt, wird das Kurzarbeitgeld für die Mitarbeiter über das gesetzlich