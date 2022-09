Längere Kita-Ferien – warum der Aufschrei der Winnender Eltern ausbleibt

In der gebeutelten Welt der Eltern von Kindergartenkindern müsste diese Nachricht eigentlich für neuerliches Aufstöhnen sorgen: Die Kindergartenferien werden noch dieses Jahr um zwei Tage verlängert. So setzt zumindest die Stadt Winnenden diese erst im September fix und fertig im Textteil des neuen Tarifvertrags für den Sozial- und Erziehungsdienst festgeschriebene Regel: Jedem pädagogischen Mitarbeiter stehen mindestens zwei zusätzliche Regenerationstage zu.

Die frühzeitige Information als Chance

Müssen nun die Eltern wieder einmal Handstandüberschlag machen, um für die zwei Tage eine Betreuung für Kind oder Kinder zu finden? Oder muss der Arbeitgeber die Fehltage ausgleichen? Und kann er das? Der für Kindergärten zuständige Amtsleiter im Rathaus, Thomas Pfeifer, und sein Team rechnen indes nicht mit einem Sturm der Entrüstung, denn in weiser Voraussicht hat die Stadt schon vor den Sommerferien im Juli alle Eltern informiert, dass zwei zusätzliche Ferientage kommen könnten. Somit hatten alle berufstätigen Eltern rechtzeitig die Chance, Urlaub oder mobile Arbeit zu beantragen. „Der Gesamtelternbeirat hat uns zurückgespiegelt, dass die frühe Mitteilung sehr gut war“, so Pfeifer.

Kitaferien decken sich mit Schulferien

Zudem traf die Kindergartenverwaltung mit dem 22. und 23. Dezember eine kluge Wahl: „Da sind bei uns schon Schulferien, viele Eltern haben auch deshalb für die Tage Urlaub beantragt“, sagt Pfeifer. Die Kindergarten-Weihnachtsferien für alle Einrichtungen dauern somit dieses Jahr vom 22. bis zum 30. Dezember. An Sonn- und Feiertagen ist logischerweise auch zu. „Wie die Umsetzung in den kommenden Jahren erfolgt, wird mit dem Personalrat und dem Gesamtelternbeirat zeitnah abgestimmt“, sagt Thomas Pfeifer.

Im Übrigen hat die Stadt Winnenden eine ähnliche Verlängerung im Januar 2021 vorgenommen, damals aber unter anderen Vorzeichen, nämlich der Corona-Pandemie. Auch damals orientierten sich die Kitaferien an den Schulferien.

Die Garantie der maximalen Schließtage wird nicht gebrochen

Bekommen die Eltern dann eigentlich Geld zurück oder zahlen im Dezember weniger? Antwort: Nein, der Beitrag bleibt gleich. Denn die Stadt hält sich trotz dieser zwei Schließtage mehr an ihre Garantie, dass der Kindergarten nicht mehr als 30 Tage im Jahr geschlossen hat. Ja, wie geht denn das?

„Bislang haben wir 25 Schließtage durch Kindergartenferien und mögliche weitere fünf Schließtage durch Fortbildung, Konzeptionsentwicklung und so weiter“, sagt Thomas Pfeifer auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir reduzieren nun die Schließtage für Fortbildungen et cetera von fünf auf drei.“ Das konnte die Verwaltung so relativ locker-flockig vorschlagen, weil „meist die fünf Tage nicht ausgeschöpft, sondern zwei bis drei genommen worden sind“. Es gab also zufällig einen kleinen Puffer.

Neue Regelung sorgt für 200 bis 300 Fehltage, was mit Vertretungen nicht ausgleichbar wäre

Ohne diesen hätte die Stadt ganz schön in der Bredouille gesteckt, hätte das Vertretungspersonal aufstocken, also flexibel einsetzbare Fachkräfte finden müssen, die in diesen Zeiten erst recht unauffindbar sind. Die Rede ist bei den städtischen Kitas von 200 bis 300 Fehltagen durch den neuen Tarifvertrag, sollten aber viele der Kolleginnen und Kollegen noch Teile der ihnen finanziell zustehenden Zulage in freie Tage umwandeln wollen, würde sich die Situation nochmals verschärfen. Und, merke: „Diese Fehltage kommen zusätzlich zu den ohnehin häufigen Fehlzeiten durch Krankheit, Absonderung durch Corona-Infektion, sofortiges Beschäftigungsverbot bei Schwangerschaft, Urlaub, Fortbildung und so weiter“, erläutert Pfeifer.