Lärm und Dreck auch nach den Ferien: Schulhof-Umbau in Winnenden verzögert sich

Seit mehr als einem Jahr herrscht am Bildungszentrum 1 in Winnenden Baustellen-Betrieb. Die Schulhöfe zwischen Stöckachschule, Geschwister-Scholl-Realschule und Georg-Büchner-Gymnasium werden modernisiert. Das hat in den vergangenen Monaten viel Lärm und Dreck erzeugt. Eigentlich sollte das Projekt jetzt abgeschlossen sein, doch vorerst ist kein Ende in Sicht. Zwar erstrahlt der obere Schulhof bereits in neuem Glanz, der untere Bereich ums Gymnasium herum bleibt voraussichtlich bis Mitte, Ende November eine Baustelle. Woran liegt das?

Schwieriger Untergrund: „Das alleine hat sechs, sieben Wochen gekostet“

„Wir hatten oben mit der Bodenpressung Probleme“, erklärt Alicja Czech-Gemici vom Winnender Hochbauamt die Verzögerung von voraussichtlich rund drei Monaten. „Wir mussten komplett den Boden austauschen, in der Höhe von fast einem Meter. Die Tragfähigkeit war nicht gegeben. Wir haben alles neu aufgefüllt auf beiden Schulhöfen (). Das alleine hat sechs, sieben Wochen gekostet.“

Die stellvertretende Stadtbauamtsleiterin Susanne Liebrich ergänzt: „Man hat auch diverse Schächte gefunden, von denen man nicht wusste, wie der Zustand ist – es gab einige Überraschungen.“ Hinzu kam: Es musste viel Rücksicht genommen werden auf die großen, kräftigen Bäume hier.

Nach Pfingsten wurde der neue obere Schulhof mit den hellen Pflastersteinen, den teilweise erneuerten Spielgeräten (der Renner ist das Trampolin), der neuen Verbindungstreppe auf den unteren Schulhof und neuen, jungen Bäumen, die einmal Schatten Spenden sollen, freigegeben. Auch die Hausmeister dürften sich über die Neugestaltung des Schulhofs freuen: Nicht mehr Holzhackschnitzel sorgen rund um die Spielgeräte für Fallschutz, sondern ein Tartanbelag. Die Holzstücke seien in der Vergangenheit oft in den Lichtschächten der Schulgebäude gelandet und hätten diese verstopft, berichtet Susanne Liebrich.

Das Coronavirus bremst die Bauarbeiter aus

Doch ehe es endlich eine Etage tiefer losgehen konnte, rund um die Klassenzimmer des Georg-Büchner-Gymnasiums, bremste ein allseits bekanntes Virus die Bauarbeiten aus: „In den letzten vier Wochen gab es einen Corona-Ausbruch bei der ausführenden Firma, die dann einfach nicht vor Ort sein konnte“, berichtet Alicja Czech-Gemici. Deshalb ist der ursprüngliche Termin der Fertigstellung, vor Schuljahresbeginn 2022/23, nicht mehr zu halten.

An diesem Mittwoch nun rollten endlich die Bagger und machten sich die Bauarbeiter am Bestand zu schaffen. Zunächst wird das grüne Klassenzimmer entrümpelt, der Zaun entfernt, ein Rundgang um das Wiesenstück geschaffen. Nicht mehr eingezäunt und abgegrenzt soll die Fläche sein, sondern jederzeit zugänglich und barrierefrei. Daneben wird eine kleine Streetball-Anlage mit einem Basketballkorb entstehen.

Der rissige Asphalt soll neuem, hellem Pflaster weichen

Ist die Arbeit in diesem Bereich getan, folgt der nächste Abschnitt, weiter vorne, unterhalb der Verbindungstreppe zum oberen Schulhof. Wie überall soll der rissige Asphalt hellem Pflaster weichen. In der Mitte der Fläche wird eine „Bauminsel“ entstehen, mit vier Bäumen und einem Holzpodest zum Sitzen und Liegen.

Bis sie hier entspannte Pausen verbringen können, müssen sich die mehr als 1300 Schüler am Bildungszentrum 1 noch etwas gedulden. Zunächst einmal wird es am GBG laut und schmutzig, wenn der Asphalt aufgerissen wird. „Der Abbruch unten fängt wahrscheinlich direkt nach den Schulferien an – vielleicht können wir das noch vorziehen“, sagt Alicja Czech-Gemici. Susanne Liebrich sagt: „Das ist natürlich eine Belastung für die Schulen. Es ist laut, es ist dreckig, man kann die Fenster nicht gescheit aufmachen. Aber die Schulen haben bislang super kooperiert.“

Gesamtkosten: Rund 1,4 Millionen Euro

Belohnt werden sie am Ende mit einem neuen, modernen Schulhof, den die Stadt gemeinsam mit dem Büro Koeber Landschaftsarchitektur aus Stuttgart geplant hat. „Früher war das Ziel, die Schulhöfe möglichst getrennt zu halten. Das sehen die Schulleitungen heute anders, man will mehr einen Campus schaffen“, erklärt Liebrich.

Den lässt sich die Stadt einiges kosten: rund 1,4 Millionen Euro sind veranschlagt.