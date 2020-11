Was wird aus Anamed und aus dem Heilkraut Artemisia? Der Gründer von Anamed und geistige Vater der Artemisia-Bewegung, Dr. Hans-Martin Hirt, ist in seinem Streit mit den Behörden kurz davor, die letzten Türen zuzuschlagen, die ihm gerade noch ein bisschen offenstehen. Am 5. November bekam er eine gesalzene E-Mail von Landrat Dr. Richard Sigel, wie sie wohl selten einen Bürger dieses Landkreises erreicht. „Bewusst falsche Darstellungen“ wirft der Landrat dem Apotheker vor und erklärt ihm,