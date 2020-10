Manchmal sind wir unsicher: Schützt uns die Europäische Union wirklich gegen gar alles, was uns in einem Supermarktregal begegnen kann? Holt das Landratsamt auch die Polizei, wenn uns jemand einen nicht sonderlich gut schmeckenden bitteren Kräutertee verkaufen will? Seit letzten Samstag können wir sicher sein: Die machen das. Das Landratsamt hat Lebensmittelkontrolleure zu Anamed, Teemania und Dr. Hans Martin Hirt in die Winnender