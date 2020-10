Eine lange Einkaufsnacht am Freitag, mit Bewirtungsständen und umherwandernden Musikern zwischen den Geschäften und Kneipen, wie ließ sich das an, wie lief's? Gut - Wetter und Temperaturen passten, Probieraktionen und kleine Geschenke in den Läden übten Anziehungskraft aus. Doch da war noch etwas anderes, das die Kunden so zahlreich in die Stadt lockte. Es ist wohl schlicht und ergreifend der Wunsch nach physischer Nähe in Zeiten des „social distancing“.

Guter Andrang, mit dem