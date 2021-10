Von der friedensstiftenden Wirkung der Arbeit im Stadtweinberg hat Alt-OB Karl-Heinrich Lebherz am Donnerstag (14.10.) berichtet: Die ärgsten Gemeinderats-Streithansel ließ er in einer Reihe Trauben ernten, und auch beim Warten aufs Wiegen und Pressen des Weins in der Hertmannsweiler Kelter lernte man sich bei Zigarren und Wein besser kennen. Von einer Konferenz der historischen Art, an der Winnender Wein auch beteiligt war, berichtet Heiner Lebherz auch noch bei der Weinlese 2021: