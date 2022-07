Lehrer aus Winnenden ist auch Nachlassverwalter - Was haben "Die drei ???" damit zu tun?

Matthias Bogucki unterrichtet Wirtschaft, Gemeinschaftskunde und Englisch am Georg-Büchner-Gymnasium. An der Schule ist er Teil der erweiterten Leitung, kümmert sich zudem um Themen rund um die Berufs- und Studienorientierung. In seiner Freizeit beschäftigt er sich ebenfalls gerne mit Jugendlichen. Sie heißen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Besser bekannt sind sie als Detektive unter dem Titel „Die drei ???“.

In einem Zeltlager am Bodensee hat die Leidenschaft begonnen

Matthias Bogucki erinnert sich noch ganz genau daran, wie seine besondere Leidenschaft entstanden ist. „Ich war als kleiner Junge im Zeltlager am Bodensee. Dort habe ich das Buch ,Die drei ??? und der seltsame Wecker‘ entdeckt. Es hat mich total gefesselt“, erzählt er.

Im Gespräch wird schnell deutlich, wie sehr ihn die fiktive Welt der drei jungen Detektive in ihren Bann gezogen hat. „Das schwarze Design, das Layout und die Story haben mich einfach überzeugt und für mich einen Unterschied zu anderen Geschichten gemacht“, weiß er noch genau. Bogucki beginnt damit, sich immer mehr mit den Büchern zu beschäftigen. Aber nicht nur. „Ich habe damit begonnen, alles abzugrasen. Bücher, Kassetten, Platten und mehr“, sagt der 41-Jährige.

Matthias Bogucki: „Ich habe ein Archiv angemietet. Zu Hause wurde es zu viel“

Mittlerweile hat Bogucki alle deutschen Erstauflagen, über 200 Folgen, gesammelt. Wie es sich für einen Sammler gehört, besitzt er allerdings noch weitaus mehr, sammelt nahezu alles, was mit „Die drei ???“ zu tun hat. „Ich habe ein Archiv angemietet. Zu Hause wurde es zu viel“, erzählt der Lehrer, der regelmäßig auf Fantreffen zu finden ist, auch im Ausland.

So war er beispielsweise schon auf einem Treffen in den USA, tauscht sich regelmäßig und weltweit mit anderen Fans aus. „,Die drei ???‘ gibt es in 40 Ländern“, sagt Bogucki, der auch asiatische Ausgaben besitzt, auch wenn er sie nicht lesen kann.

Kunstmagazin: „Die wohl erfolgreichste unbekannte Künstlerin Deutschlands“

Über seine Leidenschaft zu den Detektiven haben sich auch Freundschaften entwickelt. Zu einer Person, die mittlerweile verstorben ist, eine ganz besondere: Aiga Rasch. „Art - Das Kunstmagazin“ hat sie in einem Beitrag als „die wohl erfolgreichste unbekannte Künstlerin Deutschlands“ bezeichnet. Von 1970 bis 1999 hat die Stuttgarterin Layout und Coverbilder der Buch- und Hörspielserie von „Die drei ???“ gestaltet. „Ihre Werke haben sich über 30 Millionen Mal verkauft“, erzählt Bogucki.

Eine besondere Freundschaft zu einer besonderen Künstlerin

Für ihn ist klar gewesen, dass er Kontakt zu der Künstlerin aufnehmen muss. Aus einem Telefonat und der Bitte um Autogramme, einem Briefwechsel und weiteren Anrufen hat sich nach der Jahrtausendwende ein Treffen ergeben. Später folgten immer mehr davon. Trotz eines Altersunterschiedes von 40 Jahren entwickelte sich eine tiefe Freundschaft.

„An Heiligabend 2009 ist Aiga Rasch verstorben. Sie wurde nur 68 Jahre alt“, erinnert sich Matthias Bogucki. Dass sie ihm ihren Nachlass rund um „Die drei ???“ hinterlassen wird, ist ihm damals bewusst gewesen. Nicht aber, dass er auch alle anderen Kunstwerke erhält: Entwürfe, Skizzen und vieles mehr. „Es ist unfassbar viel Material. Aiga Rasch hat insgesamt 600 Bücher illustriert“, nennt Bogucki eine Zahl.

Seither beschäftigt sich der 41-Jährige in seiner Freizeit, hauptsächlich in den Schulferien, sehr viel mit der Künstlerin und ihren Werken. Er sichtet die Kunst, er digitalisiert, er organisiert deutschlandweit Ausstellungen. „Die Hauptarbeit macht das jeweilige Museum. Ich kümmere mich um ein oder zwei Führungen und die Vernissage“, sagt Bogucki bescheiden.

Zum 80. Geburtstag der Künstlerin im vergangenen Jahr hat der Lehrer außerdem einen Bildband unter dem Titel „Aiga Rasch – Im Schatten des Ruhms“ herausgebracht. Darin zu sehen sind Werke der Künstlerin, die weniger bekannt sind.

Denn: „Sie nur auf ,Die drei ???‘ zu reduzieren, wird ihr nicht gerecht. Ich bin mir sicher: Der Bildband hätte ihr gefallen“, sagt Bogucki.