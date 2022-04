Die Schüler-Mitverantwortung (SMV) des Lessing-Gymnasiums Winnenden (LGW) hat eine Spendenaktion für die Ukraine organisiert und berichtet darüber.

Ein locker formulierter Vorschlag erreichte Anfang März die SMV-Gruppe: „Hey, wir sind aktuell mit der Ukraine-Krise in einer Situation, in der viele Menschen Unterstützung benötigen. Es gibt schon vermehrt verschiedene Spendenaktionen (...) Was haltet ihr davon, wenn wir eine ähnliche Spendenaktion organisieren?“

Die Idee fand