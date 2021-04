Trotz stark eingeschränkter Personenzahl in den Supermärkten und Geschäften, trotz des Maifeiertags am gewohnt einkaufsstarken Samstag, bewahrten die Kunden in Winnenden am Freitagvormittag die Ruhe, gingen ihren Einkäufen nach, belebten die Geschäfte in einem maßvollen Umfang. Warteschlangen, die von Händlern in der Region für Freitag vermutet wurden, blieben am Vormittag aus oder hielten sich in Grenzen.

In der Winnender Fußgängerzone kam der Rewe bei durchaus regem Zu- und Abgang