Endlich Lockerungen. Mehr Kinder dürfen diese Woche in die Kita. Schön. Aber was machen die Eltern, die den ganzen Tag im Home-Office arbeiten, und trotzdem nicht systemrelevant genug sind, um ihre Kinder in Betreuung bringen zu dürfen? Die Stadt darf höchstens 50 Prozent der Betreuungsplätze belegen, um die Infektionsmöglichkeiten zu begrenzen. Welche Kinder soll sie annehmen, welche nicht? Sollen Kinder von Selbstständigen, von Gastwirten, von Verwaltungsbeamten oder Waldarbeitern