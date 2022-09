Maßregelvollzug am ZfP Klinikum Schloss Winnenden: Wie es jetzt weitergeht

Bekommt das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Winnenden einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter? Wenn es nach Psychiatrie-Leitung und Stadtverwaltung geht, lautet die Antwort: ja. Doch in der Nachbarschaft regt sich Widerstand – und wo genau das neue Gebäude entstehen soll, ist auch noch nicht entschieden. Das Thema wird zunächst in der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag von 18 Uhr an im Rathaus und dann in einer „Dialogveranstaltung“ für die Bürger am Montag, 10. Oktober, 19.30 Uhr, im ZfP-Festsaal besprochen.

Tagesordnungspunkte eins und zwei

Schon der erste Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung im großen Sitzungssaal berührt die Pläne für einen Maßregelvollzug auf dem ZfP-Gelände – obwohl es eigentlich um den Neubau einer Sektorenstation für die Psychiatrie geht. Denn das neue „Haus M“, das im Schlosspark an der Albertviller Straße entstehen soll, würde das alte „Haus E“ im Nordwesten der Anlage ersetzen. An dessen Stelle plant die ZfP-Leitung wiederum den Neubau für einen Maßregelvollzug mit bis zu 75 Insassen.

Das Grundstück befindet sich allerdings nur wenige Meter entfernt von den Vorgärten der Wohnhäuser in der Albert-Schweitzer-Straße. Dort regt sich deshalb Widerstand. Unter den Kritikern ist auch der ehemalige ZfP-Geschäftsführer Hermann Fliß, der in der Albert-Schweitzer-Straße wohnt. Fliß befürchtet: Stimmt der Gemeinderat dem Bau von „Haus M“ im Schlosspark zu, ist der Neubau des Maßregelvollzugs am vom ZfP favorisierten Standort die logische Folge.

Die Stadträte sollen sich für einen Standort aussprechen

Aber ist das so? In der Sitzung an diesem Dienstagabend wird den Räten als zweiter Tagesordnungspunkt eine neue Standortoption präsentiert werden, weiter südlich und auf der anderen Seite des Zipfelbachs gelegen, unterhalb des Holunderwegs. Dort befinden sich aktuell die Mitarbeiterparkplätze der Psychiatrie. Die Stadträte sollen sich auf eine Vorzugsvariante festlegen.

Im Vorfeld der öffentlichen Gemeinderatssitzung wird in der Facebook-Gruppe „Wir sind Winnenden“ dazu aufgerufen, am Dienstagabend ins Rathaus zu kommen: „Geht hin, sagt, was ihr davon haltet“, schreibt ein Nutzer, der darauf verweist, dass beide Standortvarianten in der Nähe von Wohnbebauung, Kinderbetreuung und Schulwegen liegen. Unter dem Beitrag wird viel diskutiert. Die Reaktionen reichen von „Ach ja, und natürlich soll man Straftäter einsperren! Aber die Gefängnisse? Bloß nicht bei uns! Bisschen egoistisch, nicht?“ bis hin zu Aufrufen, auf die Straße zu gehen und gegen den Neubau zu demonstrieren: „Wir lassen uns das nicht gefallen.“

Neuer Fragenkatalog an Verwaltung, Räte und Psychiatrie-Leitung

Andere wenden sich im Vorfeld der Sitzung per E-Mail direkt ans ZfP, Stadträte und Verwaltungsspitze. In einem Fragenkatalog (es ist nicht der erste dieser Art), der auch unserer Redaktion vorliegt, wirft Florian Schönherr unter anderem die Frage auf, ob nicht auch ein Maßregelvollzug außerhalb des ZfP-Geländes, etwa in den Gebieten Untere Schrey, Brühl und Linsenhalde II, infrage käme. Außerdem wird in der Mail auf die schon heute kritische Sicherheitslage am ZfP mit Angriffen auf Mitarbeiter verwiesen. „Kann momentan (ohne Maßregelvollzug) ein sicherer ZfP-Betrieb ohne 24/7-Polizeipräsenz in Winnenden aufrechterhalten werden?“, fragt Schönherr.

Die Antwort von Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth am Montag: ein Verweis auf den Bürgerdialog am 10. Oktober von 19.30 Uhr an im ZfP-Festsaal. Die Fragen würden ZfP und Stadt „zu den Vorbereitungen für die Informationsveranstaltung“ nehmen. „Dort können auch Differenzierungen gemacht und somit kann dort zutreffender geantwortet werden. Wir rechnen mit Ihrer Anwesenheit dort“, schreibt Holzwarth.

Infoabend: Fragen im Vorfeld stellen

Nachdem die Resonanz auf eine erste Veranstaltung Ende Mai sehr verhalten ausgefallen war, ist der Infoabend im Oktober der zweite Vesuch, die Bürger zu informieren und ins Gespräch zu kommen. Das Ergebnis der Standortprüfung soll dabei vorgestellt werden, außerdem sind einer Pressemitteilung zufolge Expertinnen und Experten aus dem ZfP Klinikum Schloss Winnenden und dem ZfP Klinikum am Weissenhof sowie externe Bauexperten anwesend. Auch das Therapiekonzept wird vorgestellt.

Die Moderation übernimmt Martin Schmitzer, früherer Leiter der Lokalredaktion der Winnender Zeitung. Fragen können laut Pressemitteilung im Vorfeld per E-Mail an pressestelle@winnenden.de eingereicht werden. In den Innenräumen des Klinikums Schloss Winnenden besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske.