Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter am ZfP in Winnenden? Anwohner dagegen

Das Land Baden-Württemberg braucht dringend mehr Plätze im Maßregelvollzug. Schon länger ist Winnenden ein heiß gehandelter Standort. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in ein paar Jahren suchtkranke Straftäter am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) einen Teil ihrer Freiheitsstrafe verbüßen werden. Anwohner haben ihren Unmut darüber in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend kundgetan.

Applaus für die Wortmeldung von Petra Schäftlmaier (CDU)

So gab es aus den Besucherreihen demonstrativ Applaus für die ablehnende Haltung von CDU-Stadträtin Petra Schäftlmeier („Der Standort ist für mich komplett der falsche“) zu den ZfP-Plänen. Ein Mann, offenbar ein Anwohner, ergriff so oft unaufgefordert das Wort, dass Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth mit dem Hausrecht drohte. Redebeiträge der Öffentlichkeit sind im Gemeinderat nicht vorgesehen.

Zwar sei der Standort Winnenden noch immer nur „in Prüfung“, nichtsdestoweniger hat das Gremium Holzwarth und die Stadtverwaltung jetzt damit beauftragt, einen Vertrag mit dem Sozialministerium des Landes auszuhandeln. In diesem sollen die Bedingungen festgeschrieben werden, die Winnenden an die Schaffung des Maßregelvollzugs knüpft.

Diese Bedingungen lauten:

Über die Einrichtung eines Maßregelvollzugs wird eine schriftliche, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Winnenden beschlossen.

Der genaue Standort wird im Vertrag verbindlich festgelegt.

Die direkten Anwohner werden unmittelbar beteiligt, ihre Einwendungen wenn möglich berücksichtigt. Nach den aktuellen Standort-Plänen des ZfP sollen insbesondere die Menschen in der Albert-Schweizer Straße mit ins Boot geholt werden, die nur wenige Meter von dem neuen Gebäude (aktuell Haus E) entfernt leben. Aus ihren Reihen wird aktuell Ablehnung deutlich.

Im Maßregelvollzug in Winnenden werden maximal 75 Personen untergebracht. Es darf sich bei Ihnen ausschließlich um Fälle nach Paragraf 64 Strafgesetzbuch (Suchttherapie) handeln. Die Unterbringung psychisch kranker Straftäter nach Paragraf 63 Strafgesetzbuch halten die Winnender insbesondere vor dem Hintergrund des Amoklaufs 2009 für nicht vertretbar.

„Für die Dauer des aktiven Betriebs des Maßregelvollzugs garantiert das Land Baden-Württemberg, das bestehende Polizeirevier Winnenden als Polizeirevier mit einer 24/7-Mindestbesetzung von zwei Streifenfahrzeugen + Besetzung der Wache vorzuhalten. Lageorientiert erfolgt eine Erhöhung der Mindeststärke bzw. eine Personalverstärkung.“

Die Stadt Winnenden wird regelmäßig über den Maßregelvollzug informiert und in den Betrieb eingebunden.

Sollte es zu „sicherheitskritischen Vorfällen“ kommen, wird die Stadt kurzfristig vom Land informiert. Zur Erinnerung: Im vergangenen Herbst machte der Ausbruch von vier Insassen des Maßregelvollzugs in Weinsberg Schlagzeilen.

Das Land finanziert eine Anlaufstelle im Rathaus für die Bevölkerung, die auch Koordination und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Maßregelvollzug verantwortet.

Die Sportstätten in Hallen und im Freien, die für den Maßregelvollzug entstehen, sollen tagsüber zu 30 Prozent und abends zu 70 Prozent dem Vereinssport zur Verfügung stehen.

Mit großer Mehrheit (es gab nur eine Enthaltung und Schäftlmaiers Nein) stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung zu, in Verhandlungen mit dem Land zu treten.

Christoph Mohr (ALi): „Unsere Verhandlungsposition ist relativ schwach“

ALi-Fraktionschef Christoph Mohr bekannte sich zum „zutiefst humanistischen“ Konzept des Maßregelvollzugs, das suchtkranken Straftätern den Weg zurück in die Gesellschaft ermögliche. Verhindern könne die Stadt das Projekt, sollte es vom Land beschlossen werden, aus seiner Sicht sowieso nicht. Mohr sagte: „Wir sollten die Gelegenheit beim Schopf packen und ein gutes Regelwerk zustandebringen. Unsere Verhandlungsposition ist relativ schwach.“

Diese Position teilt offenbar auch die Verwaltungsspitze: „Der Gemeinderat hat keine rechtliche Grundlage, das Projekt aufzuhalten“, hatte OB Holzwarth bereits am Rande einer spärlich besuchten Informationsveranstaltung Ende Mai in der Herrmann-Schwab-Halle gesagt. Das Land habe aber Interesse am Einvernehmen mit der Stadt.

Ob sich dieses Einvernehmen auch mit den Anwohnern herstellen lässt, darf bezweifelt werden. Rund zehn von Ihnen waren am Dienstagabend in die Sitzung gekommen. Damit lag die Zahl der Bürger am Dienstagabend im Ratssaal fast höher, als bei der kaum beachteten Informationsveranstaltung von ZfP und Stadt in der Hermann-Schwab-Halle Ende Mai. Die Winnender sorgen sich um ihre Sicherheit, wenn in der Nachbarschaft Straftäter untergebracht werden.

ZfP-Geschäftsführerin Anett Rose-Losert: Keine Sicherheitsbedenken

Diese Sicherheitsbedenken teilt Anett Rose-Losert, Geschäftsführerin der Zentren für Psychiatrie Weinsberg, Wiesloch und Winnenden, nicht. In Weinsberg und Wiesloch gibt es bereits jeweils einen Maßregelvollzug. Zwar sind die Insassen nicht über ihre gesamte Therapie hinweg eingesperrt, Lockerungsschritte würden aber sorgfältigst geprüft, so die Expertin. Wenn kein „Therapieerfolg“ absehbar sei, würden Häftlinge mitunter auch wieder zurück in die Justizvollzugsanstalt verwiesen, in der sie ihre Freiheitsstrafe angetreten haben.

Die meisten Häftlinge verbüßten Strafen zwischen zwei bis sieben Jahren und kämen aus der Beschaffungskriminalität. Übergriffe von Insassen auf Bürger außerhalb der Einrichtung habe es in ihrer bisherigen Zeit nicht gegeben, so Rose-Losert, lediglich einen glimpflich verlaufenen Angriff mit heißem Wasser auf einen Therapeuten.

Auf die Wortmeldung von Petra Schäftlmaier, sie halte es vor dem Hintergrund des „Amok-Attentats“ für „ganz gefährlich“, Straftäter in die Nähe von Anwohnern, Kindergärten und Schulen unterzubringen, entgegnete Rose-Losert: „Wenn man so argumentiert, muss man über den ganzen Standort des ZfP sprechen.“ In der geschlossenen Psychiatrie seien die Mitarbeiter beinahe täglich Übergriffen ausgesetzt, bis hin zu Messerattacken.

Der genaue Standort kommt noch einmal auf den Prüfstand

Als Auftrag aus dem Gremium nahm die ZfP-Geschäftsführerin mit, noch einmal alternative Standorte für einen Maßregelvollzug zu prüfen – ganz außerhalb des Geländes oder wenigstens weiter entfernt von der Wohnbebauung im Norden. Zeitnah soll auch eine weitere Bürgerveranstaltung stattfinden.

Im Zuge der Modernisierung von Therapie-Abläufen ist vorgesehen, auf dem Gelände des ZfP einen Neubau für zwei offene Sektorstationen, eine Tagesklinik und eine Pychiatrische Institutsambulanz zu errichten. Das in die Jahre gekommene Haus E im Norden würde frei. Es soll saniert oder, was Rose-Losert lieber wäre, abgerissen werden. In das sanierte Gebäude oder einen Neubau an dieser Stelle würde dann der Maßregelvollzug einziehen. Noch befindet sich das Projekt im Planungsstadium.