Maßregelvollzug im Wohngebiet? Debatte in Winnenden wird hitzig

Suchtkranke Straftäter als Nachbarn? Eine furchtbare Vorstellung für viele Winnender, die in der Nähe der beiden Standorte wohnen, an denen das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) sich einen Maßregelvollzug vorstellen könnte. Entsprechend emotional verlief die Bürgerinfo-Veranstaltung im voll besetzten Festsaal am Montagabend.

Anwohner in Aufruhr: Sorge um Kinder, Buh-Rufe und die Forderung nach klaren Regeln

Die Diskussion hat Fahrt aufgenommen. Bei der ersten Bürgerinformation Ende Mai in der Hermann-Schwab-Halle saßen die Verantwortlichen fast alleine da. Zur zweiten am Montagabend im ZfP-Festsaal dürften insgesamt rund 200 Menschen gekommen sein. Die Veranstaltung, moderiert vom ehemaligen Lokalredaktionsleiter Martin Schmitzer, musste sogar in einen weiteren Saal übertragen werden. Viele Teilnehmer wohnen in der Nähe der beiden Standort-Optionen für den Neubau. Die Stimmung: ziemlich aufgeheizt.

Kein Wunder: Manche Anwohner, insbesondere am Holunderweg, bekämen den Hochsicherheitskoloss für 75 suchtkranke Straftäter quasi direkt vor die Nase gesetzt. Nur fünf, sechs Meter lägen für einige Winnender zwischen den Grundstücksgrenzen. Dass es sich beim Maßregelvollzug offiziell nicht um ein Gefängnis, sondern um ein geschlossenes Krankenhaus handelt, spielt für die Anwohner keine Rolle. Der Blick auf einen fünf Meter hohen Sicherheitszaun und das Wissen, dass dahinter Straftäter leben, die möglicherweise versucht haben, andere umzubringen, genügt ihnen, um das Vorhaben abzulehnen.

Manche haben einen gewissen Zorn entwickelt, insbesondere auf das ZfP und Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, dem sie vorwerfen, sich nicht ausreichend um ihre Belange als Winnender Bürger zu kümmern. So gab es am Montagabend eine sehr lautstarke Fraktion, die sich neben Applaus für kernige Statements sogar Ordnungsrufe aus den eigenen Reihen einhandelte. Manchen Besuchern gingen die Buh-Rufe, höhnisches Klatschen und persönliche Angriffe auf OB, Architekt und ZfP-Verantwortliche, die immer wieder aufbrandeten, zu weit.

Neben der Sorge, das eigene Haus könnte an Wert verlieren (oder gar, Zitat, „unverkäuflich!“ werden), wenn ein Maßregelvollzug daneben gebaut würde, spielten „die Kinder“, die in der Gegend wohnen oder hier entlang zur Schule gehen, eine große Rolle in den zum Teil sehr aufgewühlt vorgetragenen Wortmeldungen.

Diese seien schon allein dadurch „emotional belastet“, an einem „gefängnisartigen Bau“ vorbeizumüssen, rief eine Frau: „Das alles wirkt sich massiv auf das unbeschwerte Aufwachsen aus.“ Andere befürchten die direkte Ansprache ihrer Kinder durch Verbrecher, angsteinflößende Polizeieinsätze, florierende Drogengeschäfte.

ZfP-Geschäftsführerin Annett Rose-Losert betonte einmal mehr, dass es in der Vergangenheit selbst bei den äußerst seltenen Ausbrüchen keine Übergriffe auf Menschen in der näheren Umgebung gegeben habe. Dr. Matthias Michel, Ärztlicher Direktor des Maßregelvollzugs in Weinsberg, erklärte, dass die Wohngebiete für Freigänger tabu seien, diese stattdessen in den Schlosspark geleitet würden und das auch erst in der letzten Stufe der Lockerungen.

Und Thommy M., ein ehemaliger Drogenhändler und Insasse des Maßregelvollzugs in Weinsberg, der für eine schwere Gewalttat verurteilt worden ist („Das Opfer ist blind“), berichtete: „Du bekommst Fortschritte genehmigt, die sind aber gleich wieder weg. Wenn du mal fünf Minuten zu spät kommst, darfst du wieder sechs Monate nicht raus.“

Ob diese Beruhigungspillen wirkten? Es machte im Festsaal nicht den Anschein. Die Ärztliche Direktorin in Winnenden, Dr. Marianne Klein, sagte später am Abend: „Kinder haben so viel Zuversicht, wie ihre Eltern Zuversicht haben.“ Die Antwort: Buh-Rufe und die Schmähung eines Mannes, Klein solle sich am besten selbst in die Psychiatrie einweisen lassen.

So hoch her ging es freilich nicht die vollen drei Stunden über. Es gibt auch ganz rationale Argumente gegen die beiden Standorte. So trug ein Anwohner vor, dass in Nordrhein-Westfalen, anders als in Baden-Württemberg, wo noch nie ein Maßregelvollzug mitten in ein Wohngebiet hineingebaut worden sei, zwar solche Anlagen in Städten errichtet würden, allerdings nach klaren Richtlinien. „Wenn Wohnbebauung da ist, muss ein Schutzstreifen von 50 Metern vorgesehen werden“, sagte er. In Baden-Württemberg gebe es eine solche Regel nicht – weil bisher niemand auf die Idee gekommen sei, einen Maßregelvollzug mitten ins Wohngebiet zu bauen. Auch die in NRW vorgesehene Mindestgröße von fünf Hektar würde an beiden Standorten in Winnenden bei weitem nicht erreicht.

Die Forderung des Mannes: Das Land solle erst einmal festlegen, nach welchen klaren Regeln ein Maßregelvollzug in Städten errichtet werden darf, ehe die Winnender zu Versuchskaninchen gemacht werden.

Maßlos überbelegt: Das Land muss dringend weitere Therapieplätze schaffen

Warum wird überhaupt über einen Maßregelvollzug in Winnenden diskutiert? Kurz und knapp: weil die bisherigen Einrichtungen in Bad Schussenried, Calw, Emmendingen, Reichenau, Weinsberg, Weissenau, Wiesloch und Zwiefalten maßlos überbelegt sind. Die rund 1000 Plätze reichen nicht mehr aus. Von einer Belegung zu 130 Prozent ist aktuell die Rede, Betten stehen auf Gängen oder in Containern. Die Zahl der Straftäter, die von den Gerichten für eine Unterbringung in der Psychiatrie empfohlen werden, wächst seit Jahren.

Matthias Michel sieht das auch in einem Systemfehler begründet: Zu viele Straftäter würden von Richtern in Psychiatrien überwiesen, weil die Schwelle dafür im Strafgesetzbuch zu niedrig sei. Dafür spreche auch die hohe Abbrecher-Quote von rund 50 Prozent. Wer die Therapie nicht meistert, muss zurück in die JVA. Weil aber so viele Plätze in den Maßregeleinrichtungen fehlen, landen viele Straftäter erst gar nicht dort, sondern können nach einer Frist von drei Monaten ihre Freilassung aus der Haft beantragen. Das Gesetz soll geändert werden – wie und wann, ist aber unklar.

In Wiesloch wurde Ende September eine neue Station mit 27 Betten in Betrieb genommen, das ZfP in Calw soll um eine ähnlich große Station erweitert werden, in Heidelberg könnte der Ex-Frauenknast „Fauler Pelz“ dafür in Betrieb genommen werden und in Schwäbisch Hall wird über eine neue Station bei der dortigen Justizvollzugsanstalt mit 120 Plätzen diskutiert.

Das ZfP in Winnenden ist aktuell das einzige in Baden-Württemberg, das nicht über einen Maßregelvollzug verfügt. Das Land hat die Winnender beauftragt, zu prüfen, ob und wo die Einrichtung eines Maßregelvollzugs möglich ist. Im Juli hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, einen Vertrag mit dem Sozialministerium des Landes über die Ausgestaltung eines Maßregelvollzugs in Winnenden auszuhandeln.

Eine Bedingung der Stadt: Es werden ausschließlich nach Paragraf 64 Strafgesetzbuch (Suchttherapie) verurteilte Straftäter in Winnenden untergebracht. Die Unterbringung psychisch kranker Straftäter nach Paragraf 63 halten die Winnender vor dem Hintergrund des Amoklaufs 2009 für nicht vertretbar.

Argument Amoklauf: Ist Winnenden die Unterbringung von Straftätern zuzumuten?

Apropos Amoklauf. Dieser wird von grundsätzlichen Gegnern des Maßregelvollzugs in Winnenden immer wieder als Argument gegen eine solche Einrichtung aufgeführt. Die Stadt sei noch immer traumatisiert, eine zusätzliche Bürde wie der Maßregelvollzug sei den Winnendern nicht zuzumuten. Und: Was, wenn es durch einen Straftäter erneut zu einer solchen Tat kommen sollte?

Diese Argumentation treibt andere zur Weißglut: „Den Amoklauf zu instrumentalisieren ist das Allerletzte“, sagte ein aufgebrachter Zuhörer am Montagabend.

Für OB Holzwarth stehen Amoklauf und Maßregelvollzug in keinem Zusammenhang. Die Tat im Jahr 2009 sei unabhängig von einer solchen Einrichtung geschehen. Er habe sich jüngst mit Opfer-Eltern unterhalten, die sich einen Maßregelvollzug in Winnenden „vorstellen“ könnten.

Auch im Gemeinderat wird das Thema diskutiert. Während zum Beispiel Petra Schäftlmeier (CDU) auf der Seite der Gegnerinnen steht und ihre ablehnende Haltung mit dem Amoklauf begründet, argumentiert Andreas Herfurth (SPD), die Geschichte lehre, wie wichtig es sei, dass psychisch kranke Menschen therapiert würden.

Der Druck nimmt zu: „Es wurde noch nichts entschieden“ (OB Holzwarth)

Wo nach Ansicht vieler Anwohner ein Maßregelvollzug in Winnenden entstehen könnte? Am besten gar nicht, jedenfalls nicht im Wohngebiet, und wenn überhaupt, dann außerhalb der Stadt – oder, auch das war zu hören, mitten im Schlosspark, dort sei ja ausreichend Platz.

„Es wurde noch nichts entschieden“, betonte OB Holzwarth. Der Stadt sei aber daran gelegen, den „Prüfauftrag“ des Landes sauber auszuführen. Im November soll der Gemeinderat erneut über die Standortfrage diskutieren. Die Stadt werde sich sowohl die Frage nach einem besser geeigneten „Standort drei“ stellen als auch alle anderen Einwände der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen. Klar sei: „Egal, wo wir hingehen auf städtischer Gemarkung, es wird immer Probleme geben.“

Offen ist, was geschehen würde, sollte der Gemeinderat sich für keine der Standort-Optionen aussprechen. Einerseits hat das Land großen Bedarf und baurechtlich offenbar kaum Hürden, andererseits haben die Verantwortlichen den Winnendern laut OB versichert, einen Maßregelvollzug nicht gegen den Willen der Stadt durchzuboxen.

Der Druck auf die Entscheidungsträger wächst. Mehr als 1200 Personen haben in den vergangenen Tagen eine Internet-Petition (Link zu Openpetition) gegen einen Maßregelvollzug in Winnenden unterschrieben. Am Montagabend ernteten aber auch Wortmeldungen Zuspruch, die sich für die Therapie von suchtkranken Straftätern in Winnenden aussprachen. Eine Frau, die am Hungerberg wohnt, sagte: „Es gibt auch eine andere Bürgerschaft, die das mittragen würde.“