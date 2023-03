Mahela Hübner ist das neue Winnender Mädle 2023 bis 2025

Die "Mädleswahl" in Winnenden ist kein Schönheitswettbewerb, sondern die Suche nach einer charmanten, jungen, weiblichen Persönlichkeit, die neben Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, den Bürgermeistern, Kreis- und Gemeinderäten die Stadt nach außen hin repräsentiert. Gesetzt ist, dass sie bei der Eröffnung der großen Feste dabei ist oder den Neujahrsempfang mitgestaltet. Alle zwei Jahre sucht der Stadtmarketingverein eine neue Würdenträgerin, jetzt ist sie bis zum Frühjahr 2025 wieder gefunden: Nach einer spannenden, nicht-öffentlichen Wahl zum 6. „Winnender Mädle“ steht am Freitag (31.3.) die Siegerin fest: Mahela Hübner.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth überreicht ihr einen Blumenstrauß und gratuliert auch Pauline Wolf (18, 2. Platz) und Lisa Petsch (23, 3. Platz), die es auch ins Finale geschafft haben.

Die Figur des Winnender Mädle wurde bei den Vorbereitungen zur 800-Jahr-Feier entdeckt und entwickelt. 1212 hat Winnenden die Marktgerechtigkeit verliehen bekommen, und im Mittelalter komponierte Gottfried von Neuffen, Enkel des Gottfried von Winnenden, ein Minnelied, das noch heute in der berühmten Codex Manesse Handschrift erhalten ist. Im "Winnender Lied" hat der Adlige eine Garnspinnerin besungen, in die er sich verliebt hat. "Wer sich mit der Sprache des Mittelalters auskennt, erfährt, dass sie zusammenkommen, dass es echte Liebe ist", so Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth bei der Begrüßung der Kandidatinnen und ihren Begleitpersonen. "Wir sind uns sicher, dass etwas Wahres dahintersteckte. Auf jeden Fall war sie die erste erwähnte Winnenderin der Geschichte."

Beim Wettbewerb wurde in mehreren Runden (Selbst-)Präsentationsfähigkeiten, Wissen über Winnenden, aber auch Spontanität und Kreativität, zunächst in Bezug auf die Gestaltung des Mädle-Instagram-Kanals getestet. Alle sprachen authentisch, stellten sich sympathisch und flüssig vor. Beim Beantworten der Juroren-Fragen traten erste Unterschiede in der Ortskenntnis, der konkreten Ausgestaltungsideen des Amts, dem Auftreten und der Originalität der Antworten zutage.

Nach der zweiten Runde sind ausgeschieden: Kristina Nucaro (17), Lisa Keidel (19), Bianca Kugele (19), Alina Kramer (21), Nina Salchow (24). "Ihr habt es alle super gemacht, es heißt nicht, dass ihr schlecht ward", tröstete Giuliana Di Donna und regte an, sich nächstes Mal wieder zu bewerben. Nur Nina Salchow wird dann die Altersvorgabe nicht mehr erfüllen.

Sieben Jurorinnen und Juroren

Insgesamt stellten sich acht Bewerberinnen der siebenköpfigen Jury vor. Sie bestand aus dem amtierenden „Winnender Mädle“ Giuliana Di Donna, der Schneiderin des Mädlekleids, Marlene Drummer, den Gemeinderätinnen Celine Traub und Ingrid Hecht-Hatzis, Catharina Class vom Vorstand des Vereines Attraktives Winnenden, der die Wahl ausrichtet, Volksbank-Regionaldirektor Jürgen Jehle (auch im VAW-Vorstand) und Tobias Zahner, Senior Sales Manager bei der Winnender Zeitung/Zeitungsverlag Waiblingen. Dreimal zog sich die Jury zur Beratung zurück, nach der zweiten Beratung schieden fünf Bewerberinnen aus. Die finale Entscheidung fiel nicht leicht, erst nach vier Wahlgängen und einer knappen Abstimmung stand das Ergebnis um 21.50 Uhr fest.

So geht's weiter - öffentliche Amtseinsetzung am 7. Mai beim Wonnetag

Nächste Woche wird Marlene Drummer Maß nehmen und mit der Siegerin Farben, Stoffe und Schnittdetails besprechen, damit sie sich am „Wonnetag“, dem verkaufsoffenen Sonntag am 7. Mai im neuen Mädle-Kleid der Öffentlichkeit präsentieren kann. An dem Tag um 14 Uhr endet offiziell Giuliana Di Donnas Amtszeit, die wegen der Pandemie um ein Jahr verlängert wurde, und es beginnt die nun wieder zweijährige Amtszeit des sechsten „Winnender Mädle“.

Außerdem erhält sie an dem Tag ihre Preise (siehe Infobox) zur Verfügung gestellt. Und: Ein großes Foto der Siegerin wird im Rathaus am Treppenaufgang zum Sitzungssaal aufgehängt werden, neben ihren Vorgängerinnen.