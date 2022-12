Malteser ehren Hartmut Jenner und Kärcher für großen Corona-Einsatz

Der Malteserorden hat den Vorsitzenden des Vorstands der Firma Kärcher Hartmut Jenner, mit der Einsatzmedaille „pro merito melitensi COVID-19“ für die enge Zusammenarbeit während der Corona-Pandemie ausgezeichnet. Hartmut Jenner nahm die Ehrung der Malteser stellvertretend für die Mitarbeitenden von Kärcher entgegen, die an den Kärcher-Standorten gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst unter anderem mehr als 160.000 Corona-Tests und Impfungen durchgeführt hatten. Kärcher ist eines der ersten Unternehmen, das mit dieser Einsatzmedaille durch die Malteser ausgezeichnet wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Malteser: „Außergewöhnliches Engagement“ von Kärcher

„Ich freue mich sehr über diese besondere Auszeichnung. Der Krisenstab und die vielen helfenden Mitarbeitenden von Kärcher haben mit den Maltesern Einzigartiges geleistet. Dafür sage ich von Herzen Danke“, wird Hartmut Jenner zitiert. „Durch ihre außergewöhnliche, selbstlose Hilfsbereitschaft konnten wir die Sicherheit unserer Mitarbeitenden an unseren Standorten gewährleisten und in dieser herausfordernden Zeit auch die Produktion sicherstellen. Die Ehrung gilt allen Helferinnen und Helfern.“

Karl-Eugen Graf von Neipperg, Diözesan- und Regionalleiter der Malteser in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, sagte bei seinem Besuch in Winnenden: „Das Unternehmen Kärcher hat sich mit uns gemeinsam mit außergewöhnlichem Engagement mit Impf- und Testaktionen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzt. Darum freut es mich ganz besonders, heute dem Vorsitzenden des Vorstands dieses Unternehmens, mit dem wir uns auch mit unseren Diensten und Werten eng verbunden fühlen, diese Malteser Auszeichnung verleihen zu dürfen.“ Zur Delegation gehörten der Landesbeauftragte der Malteser in Baden-Württemberg, Edmund Baur, sowie der Malteser Diözesan- und Regionalgeschäftsführer Klaus Weber.

Corona-Schnelltests rund um die Uhr

Kärcher-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst und dem Deutschen Roten Kreuz unter anderem die interne Kontaktnachverfolgung bei Verdachtsfällen garantiert, flächendeckend und zum Teil rund um die Uhr Schnelltests vor den Werkstoren durchgeführt, ein Drive-In-Testzentrum aufgebaut und betriebliche Impfaktionen mit umgesetzt. Während ihres unermüdlichen Einsatzes haben die Helferinnen und Helfer mehr als 1,3 Millionen Schutzmasken an die Beschäftigten des Unternehmens weltweit verteilt.

Der Verdienstorden „pro merito melitensi“ wurde laut Pressemitteilung 1916 für das Großpriorat Böhmen und Mähren gestiftet und 1928 auf den gesamten Malteserorden erweitert. Die Übersetzung aus dem Lateinischen lautet in etwa: „Um die Malteser verdient gemacht“.

Die Einsatzmedaille der Malteser

Der Orden umfasst nach Angaben des Malteserordens zehn Ordensstufen, die 2020 durch die Einsatzmedaille ergänzt worden sind. Mit der Medaille sowie der Spange COVID-19 soll, so der Text in den Dekreten zur Medaille, „Zivilisten, Militärs oder Institutionen für ihre herausragende Teilnahme an sozialen, zivilen Verteidigungs- und medizinischen Kampagnen gedankt werden, die von den Großprioraten, nationalen Verbänden und Hilfskorps durchgeführt werden“.

Die Einsatzmedaille ist nach Angaben des Malteserordens rund, besteht aus Silber und hat einen Durchmesser von 32 Millimetern. Sie wird an einem 37 Millimeter breiten Brustband getragen. Auf diesem ist die Spange mit der Prägung COVID-19 angebracht.