Mann beleidigt und beschimpft Frau nach der Trennung: Haftstrafe

Gerade mal zehn Monate ist es her, da saß der Angeklagte im Waiblinger Amtsgericht schon einmal vor Richter Steffen Kärcher. Damals wie heute lautete die Anklage auf Beleidigung. Im vergangenen Jahr wurde die Strafe - zwei Monate Freiheitsentzug - auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dieses Mal sollte es für den 48-Jährigen nicht so glimpflich ausgehen.

Scheitern der Ehe nicht verkraftet

Die Tragik des Angeklagten, versuchte sein Verteidiger in der mündlichen Verhandlung darzulegen, bestehe darin, dass er das Scheitern seiner Ehe nie wirklich verkraftet habe. Bis zum Sommer 2018 wähnte er sich im absoluten Glück, dann sei für ihn eine Welt zusammengebrochen. Dies habe auch zu seinen Alkoholproblemen mit beigetragen. Der Umgang mit den beiden Töchtern funktioniere dagegen gut, das Verhältnis sei problemlos und die Übergabe klappe reibungslos, wenn die beiden die Wochenenden oder Ferien bei ihm verbringen. Die mittlerweile von dem Angeklagten geschiedene Frau habe aber Öl ins Feuer gegossen, als sie seinen Verdacht bestätigte, sie, die Mutter seiner Kinder, habe mittlerweile zu einem Nachbarn eine Beziehung aufgenommen, so der Anwalt.

Ihr ehemaliger Mann sei gekränkt, verletzt und beleidigt. Er komme über die Trennung nicht hinweg, so die Frau als Zeugin Verständnis zeigend. Er habe die Trennung im Jahr 2018 nicht akzeptieren können, darauf mit Wut und Hass reagiert. Seitdem beschimpfe und beleidige er sie. Er benötige Hilfe, sei aber uneinsichtig.

Sie als Schlampe und Hure bezeichnet

„Wenn seine Wut nicht nachlässt, soll ich den Rest meines Lebens mich als Schlampe, Hure, Dreck und mit sonstigen frauenfeindlichen Bezeichnungen beschimpfen lassen?“, so ihre Frage. Den Kindern gegenüber baue er Druck gegen sie auf. Dafür nutze er sein Umgangsrecht: Sie sei eine schlechte Mutter, die Kinder hätten schlechte Noten, weil sie nachts mit Männern um den Block ziehe. Dadurch und mit seinem Kontrollzwang mache er es allen schwer, „dass Ruhe ins Leben reinkommt“. Sich selbst sehe er in der ganzen Angelegenheit als Opfer. „Wollen Sie, dass er ins Gefängnis kommt?“, hielt der Verteidiger der Frau vor, worauf sie entgegnete: „Nein! Ich möchte es wegen unserer Töchter nicht. Was ich will, ist, dass es endlich aufhört!“ Und „wir verhandeln hier nicht aus elterlicher Sicht, es geht um mich!“

Zunächst Geldstrafe

Angefangen hatten die beleidigenden und drohenden E-Mails und Anrufe 2018. Die 38-jährige Frau versuchte, sich mit Anzeigen zu wehren. Sie wurde zunächst abgewimmelt, ihr wurde empfohlen, Privatklage einzureichen. Schließlich kam es im Februar 2021 zu einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro, im Juli zu den erwähnten zwei Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung.

Es handle sich um einen letzten Warnschuss, hatte Richter Kärcher damals den Angeklagten in seiner mündlichen Urteilsbegründung gewarnt. Nur kurze Zeit später, Mitte August, erhielt die Ehefrau die nächste E-Mail, in der sie und ihr Bekannter erneut beschimpft und beleidigt wurden, mit Bezeichnungen aus der untersten Schublade.

Es helfe dem Angeklagten nicht, wenn er in den Knast komme, argumentierte der Staatsanwalt. Aber noch weniger helfe es seiner Ex-Frau und seinen Kindern, wenn diesmal kein deutliches Stoppsignal gezeigt werde. Sein Mandant stelle keine Gefahr für die Gesellschaft oder andere Menschen dar, hielt der Verteidiger dagegen. Dieser nerve zwar durchaus, habe aber halt nur seine Frau und seine Töchter, dadurch habe er sich zu seinem Verhalten hinreißen lassen.

Das Urteil des Richters lautete auf drei Monate Freiheitsentzug wegen Beleidigung in vier Fällen. Dazu kommen auch noch die zwei Monate aus dem Urteil des vergangenen Jahres, die nun ebenfalls noch abgesessen werden müssen.

Richter: Ex-Frau ist kein Freiwild

Der Mann habe auch nach Jahren die Trennung nicht verkraftet, jedoch seien die ehemalige Ehefrau und ihr Umfeld kein Freiwild, betonte Kärcher. Der Angeklagte müsse sein Verhalten ändern und sich Hilfe suchen, auch wegen seines Alkoholproblems. Er habe sich das Urteil vom vergangenen Jahr nicht zu Herzen genommen, die Gefahr für seine ehemalige Frau sei nach wie vor hoch. Deshalb sei es auch nicht möglich, ihm eine positive Sozialprognose auszustellen und das Urteil zur Bewährung auszusetzen. Tatsächlich sei die Bewährung, die im vergangenen Jahr gewährt wurde, ein Fehler gewesen. Dass der Angeklagte über einen festen Arbeitsplatz verfüge, sei kein Hafthinderungsgrund. Gerade für Fälle wie ihn gebe es die Freigängereinrichtung in Ludwigsburg, die es ermögliche, aus dem Gefängnis heraus weiter seiner Arbeit nachzugehen.

Abschließend verwies der Richter auf die Möglichkeit, innerhalb einer Woche gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen, es am Stuttgarter Landgericht zur Überprüfung vorzulegen. Dadurch gewinne der Angeklagte ein halbes Jahr bis zur Verhandlung, in dem er Schritte ergreifen könne, um seine Situation zu verändern. „Wenn in der Zeit aber etwas Neues vorfällt, dann ist endgültig der Bart ab!“, gab Kärcher dem Mann mit auf den Weg.