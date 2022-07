Mann fährt Entführer seines Kumpels auf Baumarkt Parkplatz in Winnenden an

Der Obi-Parkplatz ist offenbar ein beliebter Freizeittreff für junge Erwachsene. Doch nicht immer geht es unter den Anwesenden friedlich zu, wie eine Verhandlung am Amtsgericht Waiblingen zutage brachte.

Ein 26-jähriger Fahrer eines Opel Astra setzt am Abend des 22. Januar mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz zurück, drehte eine Runde, um Schwung zu holen, und rast mit quietschenden Reifen auf einen jungen Mann vor ihm zu. Er erwischt ihn frontal mit der Stoßstange, so dass dieser hoch in die Luft geschleudert wird, mit voller Wucht auf die Motorhaube knallt und seitlich auf den Boden rutscht. Das schildert eine Augenzeugin bei der Vernehmung im Amtsgericht.

Zeugin denkt, der Mann sei tot

Als sie sah, mit welcher Wucht der Mann auf dem Boden aufschlug und wie er dann reglos auf dem Boden lag, habe sie zunächst gedacht, er sei tot. Die Frau hat das Geschehen aus nur wenigen Metern Entfernung beobachtet und sofort Krankenwagen und Polizei alarmiert. Es sei ein Wunder, dass er sich lediglich die Hände und ein Schienbein aufgeschürft hatte, sagte sie Richterin Basoglu-Waselzada.

Der 26-Jährige aber fährt mit aufheulendem Motor davon. Der Fahrer schaltet das Licht aus, damit man ihn und das Kennzeichen nicht erkennen kann, biegt auf die Straße ein und rast mit Tempo 80 über die rote Ampel der großen Rewe-Kreuzung.

Kennzeichen war auf beleuchtetem Parkplatz gut lesbar

Währenddessen rappelt sich der Angefahrene auf und versucht vergeblich, hinter dem Opel herzurennen. Ein Zeuge, der von seinem Auto aus das Geschehen beobachtet, versucht, den Opel zu verfolgen, muss an der roten Ampel aber sein Vorhaben aufgeben. Die Flucht des Opelfahrers endet jedoch in Backnang, wo die Polizei ihn in Empfang nimmt. Er hatte nicht bedacht, dass sein Kennzeichen auch bei ausgeschalteten Scheinwerfern auf dem hell erleuchteten Parkplatz gut lesbar war.

Bis dahin stimmten die Schilderungen der Zeugen und die Erklärung des Angeklagten, die er von seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Achim Wizemann, verlesen ließ, überein. Nur die Vorgeschichte zu diesen dramatischen Ereignissen ließ sich nicht in allen Einzelheiten im Gerichtssaal erhellen.

Das Urteil: Hohe Geldstrafe, langer Führerscheinentzug

Wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Kennzeichenmissbrauchs muss er eine Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro bezahlen und seinen Führerschein 14 Monate lang abgeben, außerdem trägt er die Kosten des Verfahrens.

Der in der Türkei geborene Angeklagte, begründete die Richterin ihre Entscheidung, habe die Tat weitestgehend eingeräumt, habe sie glaubhaft bereut, dem Geschädigten 500 Euro Schmerzensgeld überwiesen und freiwillig an einem dreistündigen Beratungsgespräch bei einem Verkehrspsychologen teilgenommen. Zudem habe er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden.

Diese Vorgeschichte schilderten der Angeklagte und ein 23-jähriger Bekannter im Zeugenstand fast bis ins Detail wortgleich. Der Freund erzählte, er habe am Abend des 22. Januar den Baumarkt-Parkplatz aufgesucht, um sich dort mit Bekannten zu treffen. Kaum kommt er dort an, blockiert ein dunkler Mercedes sein Auto, fünf oder sechs Männer springen aus dem Mercedes heraus, zerren ihn aus dem Auto, zwingen ihn, in den Mercedes einzusteigen und fahren mit ihm nach Hertmannsweiler. Dort beschimpfen, beleidigen und bedrohen sie ihn, bis auf seinem Handy eine SMS ankommt, in der in türkischer Sprache energisch gefordert wird, ihn sofort wieder nach Winnenden zu bringen und ihn dort freizulassen. Sollte dies nicht geschehen, werde man die Polizei alarmieren. Da seine Entführer ausschließlich Deutsch und Kurdisch sprechen, habe er ihnen die SMS übersetzt, woraufhin sie ihn zurück zum Parkplatz fahren und freilassen. Er habe daraufhin mit dem Angeklagten telefoniert, ihm das Geschehen geschildert und sich mit ihm auf dem Parkplatz verabredet.

Aus Aufregung und Angst

Dort sei es zwischen dem angeklagten Opel-Astra-Fahrer und einem der Entführer, der sich im Augenblick wegen Bandendiebstahls in Untersuchungshaft befindet, zu einem Wortwechsel gekommen. Aus der Aufregung und seiner Angst heraus sei er auf den Mann zugefahren, zunächst in der Absicht, diesem ebenfalls einen Schrecken einzujagen. Warum er dann nicht gebremst, sondern den Geschädigten auf die Motorhaube genommen habe, könne er im Nachhinein auch nicht mehr sagen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er müsse mit seinem Mandanten besprechen, ob es akzeptabel sei, oder ob er in Berufung und somit zur nächsthöheren Instanz, dem Landgericht Stuttgart, gehen wolle, erklärte Verteidiger Wizemann. Dafür hat er eine Woche Zeit.