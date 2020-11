Am 10. Januar dieses Jahres hat eine Winnender Autofahrerin einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer übersehen, der mit seinem Rad von der Straße Steinhäusle links auf die Forststraße in Richtung des Rems-Murr-Klinikums abbiegen wollte. Der 61-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. 20 Tage später ist er im Krankenhaus gestorben. An den Folgen des Unfalls? Diese Frage versuchten die Beteiligten rund um Richter Kärcher am Waiblinger Amtsgericht zu