Marisa (Leutenbach) und Nadja (Winnenden) bei Sat1-Show: Eine Freundin ist raus

Die Leutenbacherin Marisa Schmoll (24) und die Winnenderin Nadja Pelzer (23) waren am Montagabend (06.03.) zum zweiten Mal in der Sat1-Gameshow „99-Eine:r schlägt sie alle“ zu sehen. Für eine der beiden war es allerdings der vorerst letzte Auftritt.

Minispiele in der Show: Buchstaben-Suppe und Limbo-Tanz

Eigentlich waren beide, wie schon in der ersten Folge, gut im Rennen. Souverän hielten sie bei den Minispielen mit der Konkurrenz Schritt. Sie mussten zum Beispiel das Wort „Ruhrpott“ aus den Nudeln einer Buchstabensuppe zusammensetzen oder mit verbundenen Augen unter einer Limbo-Stange hindurchlaufen, natürlich ohne diese herunterzustoßen.

Doch in einem Minispiel gegen Ende der Folge wird es für Marisa Schmoll auf einmal mehr als eng. Die Aufgabe der Kandidaten ist es, eine Münze in einen ein paar Meter entfernt liegenden Hut zu werfen. Vor dem Spiel zeigt sich Marisa Schmoll noch zuversichtlich. „Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dem Werfen und Zielen, aber ich geb' mein Bestes und ich denk' mal, es wird klappen“, sagt sie in einem kurzen Interview.

Doch dann trifft ein Gegenspieler nach dem anderen den Hut, Marisa Schmolls Würfe verfehlen ihr Ziel – und am Ende steht die Leutenbacherin noch ganz alleine da – sie ist raus.

Nadja tröstet ihre Freundin

Direkt kommt ihre Freundin Nadja Pelzer herbeigelaufen, um sie zu umarmen. „Ich wollte sie eigentlich nicht alleine lassen“, sagt Marisa Schmoll mit leicht glasigen Augen. Jetzt setzt sie ihre Hoffnung auf Nadja Pelzer: „Wir haben ja gesagt, wir machen halbe-halbe, also habe ich immer noch die Chance auf den Gewinn oder die Hälfte des Gewinns“, sagt sie und lächelt wieder.

Die Winnenderin meistert dann auch die letzten Minispiele der Folge und wird somit auch in der nächsten Folge um den Gewinn kämpfen.

Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“: Chance auf 99.000 Euro

In der Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ treten 100 Kandidaten in insgesamt 99 Minispielen gegeneinander an und müssen dabei verschiedenste Fähigkeiten unter Beweis stellen. Es sind Cleverness, Sportlichkeit und Geschick gefragt. Wer es schafft, in 98 der Spielrunden nicht ein einziges Mal Letzter zu werden, hat im Finale die Chance auf 99.000 Euro.

Wer die ersten beiden Folgen der Show verpasst hat, kann diese kostenlos im Streamingdienst „Joyn“ anschauen. Die nächste Folge auf Sat1 gibt es dann wieder am Montag, 13. März, ab 20.15 Uhr.