Der Krämermarkt an Martin Luthers Geburtstag und am Tag vor St. Martin war genau so, wie man sich einen Martinimarkt vorstellt: kühl genug, dass man als Händler zwei dicke Wolljacken anziehen konnte, und dabei so angenehm trocken, dass auch wirklich viele Leute zwischen den Marktständen schlenderten. Fast alle blieben stehen, wenn sie den Marktschreier gegenüber vom Alten Rathaus hörten. Er arbeitete mit der ältesten Marketingmethode, seit es Handel gibt: Lauthals pries er seine Ware und