Martin Baier zur Geschichte der SV Winnenden: Als Frauen nicht turnen durften

Die SV Winnenden ist stolz auf ihre 175-jährige Geschichte. Wobei die Hälfte der Menschen in Winnenden erst seit 115 Jahren mitmachen dürfen: Frauen wurde der Sport im „Männer-Turnverein“ bzw. in der „Turngemeinde“ zunächst verwehrt. Der Winnender Lehrer und Stadthistoriker Martin Baier sagt: „Sie durften zwar an der Fahne mitnähen, sie durften, wenn Gäste zu Besuch waren, Essen kochen – aber turnen, das durften sie nicht.“ Erst 1908 wurden auch weibliche Sportlerinnen in die damalige „Turngemeinde“ aufgenommen. Diese und andere interessante Anekdoten hat Martin Baier anlässlich des Jubiläumsauftakts im Sportpark recherchiert.

Militärischer Drill gehört dazu

So auch die, dass der Männerturnverein inmitten der Märzrevolution gegründet wurde, um den Körper als „allseits dienstbereites Werkzeug des Geistes“ zu stählen, wie Baier aus jener Zeit zitiert. Das Motiv, die Männer durch Körperertüchtigung wehrfähig und stark zu machen, spielte noch viele Jahre eine übergeordnete Rolle bei den Turnern. Militärischer Drill sei Teil des Sports im Allgemeinen und des Turnens im Besonderen gewesen, in Gedichten im „Volks- und Anzeigenblatt“, dem Vorläufer der Winnender Zeitung, wurde beschworen, dass „Turner stets wack're Soldaten“ seien. Bemerkenswert, wie sich der Sport bis heute entwickelt hat, so Baier: „Von paramilitärischer Ausbildung zu einer völkerverbindenden Angelegenheit“.

Trainiert wurde zunächst „auf dem Hofacker vor der Paulinenpflege, später turnte man an der Schlossmauer bis zur Kiesgrube, dem heutigen Stadtgarten“, berichtet Baier – und auch von der zweiten, feuchtfröhlichen Turnvereinsgründung 1860 im Gasthaus Hirsch. Der dort ins Leben gerufene Turnverein und der Männerturnverein von 1848 wurden 1862 zur Turngemeinde vereinigt. 1890 folgte der Bau einer Turnhalle.

Turnende Frauen wurden belächelt

1908 wurde dann die „Damenriege“ ins Leben gerufen. Wirklich ernst genommen wurden die turnenden Frauen nicht, zumindest nicht von der Zeitung und einem Dichter, der sich einem Schauturnen im Jahr 1909 widmete: „Wie reizend sie sich bücken, ach, das Bild ist zum Entzücken!“ Nach drei Jahren war auch schon wieder Schluss mit Damenturnen – heute freilich spielen Frauen in der SV Winnenden wieder eine Hauptrolle. Jüngstes Beispiel: die Winnender Handballerinnen, die am Wochenende in die Landesliga aufgestiegen sind.

Apropos Handball: Auch vom ersten Großfeld-Spiel der Männer im Jahr 1924 weiß Martin Baier zu berichten. Das ging gegen Waiblingen 2:6 verloren. Der Grund: zu schwache Würfe.

Eine Zweigstelle in Argentinien

Denken Vereine heute beim Stichwort „Migration“ eher an Integration, so Baier, habe früher eher das Auswandern eine Rolle gespielt: „Es wanderten immer wieder wichtige Mitglieder der Turngemeinde aus.“

1912 habe es sogar eine Zweigstelle des Vereins in Buenos Aires gegeben, berichtet Baier zur Verwunderung des Publikums. Die zwölf Winnender Auswanderer hätten der Basis in Deutschland allerdings erst einmal versichern müssen, dass sie die Pflege des Deutschtums nach wie vor als ihre „vornehmste Aufgabe“ betrachteten. Daraufhin sei ihnen gegen den Jahresbeitrag von 22 Peso gewährt worden, sich Zweigstelle der Turngemeinde Winnenden zu nennen. „Was daraus geworden ist, weiß ich leider nicht. Aber es ist ja gut zu wissen, dass man international vernetzt ist“, sagt Baier.