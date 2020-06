Der erste Markttag nach Aufhebung der Maskenpflicht: Der Himmel strahlt blau, ein paar weiße Wolken ziehen über die Stadt. In der Marktstraße wird viel gelacht, was den Gesichtern wieder anzusehen ist. Denn eine Maske tragen nur noch ganz wenige. An einigen Ständen wird es eng. Beim Anstehen achtet kaum ein Marktkunde auf den Abstand von 1,5 Metern. Corona? An den Engstellen hat man den Eindruck, die Pandemie wäre längst vorbei. Ist sie aber nicht. Nicht jedem Marktkunden