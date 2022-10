Medizinische Hilfsaktion in Indien durch Ehrenamtliche aus Winnenden

Mit Unterstützung der freikirchlichen Matthäus-Gemeinde Schwaikheim werden vom 21. Oktober bis zum 5. November 17 medizinisch beschlagene Ehrenamtliche aus Winnenden und Umgebung Bewohner entlegener Dörfer in Nordindien medizinisch behandeln und versorgen. Der Winnender Hausarzt Dr. Thorsten Fiering, zusammen mit Rainer Hilt von der Paulinenpflege Winnenden Organisator der Reise, ist begeistert über das Engagement für die sogenannte Agape-Mission. Er berichtet im Vorfeld und knüpft dabei an die Hilfsreise vor vier Jahren an.

Bereits 2018 hatte es dort ein Medical Camp in Nordindien gegeben. Damals konnten über 1500 Patienten behandelt und knapp 1000 Patienten mit gebrauchten Brillen versorgt werden. Aufgrund einer hohen Spende eines Unternehmens aus der Region konnte darüber hinaus ein „Farmer-Training-Centre“ (Ausbildungszentrum für Kleinbauern) in einer der armen ländlichen Regionen gebaut werden.

Hohe Selbstmordrate bei den Kleinbauern, die perspektivlos sind

Die Suizidrate unter den Kleinbauern in Indien beträgt aufgrund der oft hohen Verschuldung und Perspektivlosigkeit zehn Prozent, wie Vikrant Bhandari, der indische Leiter der Agape-Mission, berichtet, und gegen diese Not wollen er und die vielen Helfer etwas tun. Das Medical Camp 2022 werde laut Vikrant Bhandari von den Bewohnern der Dörfer wieder sehnlichst erwartet.

Drei Ärzte, zwei Zahnärzte, drei Krankenschwestern, ein Medizinstudent und weitere motivierte Helfer sind dieses Mal dabei. Die Jüngste ist 21, der Älteste 80 Jahre alt.

Einige im Team sind schon alte Hasen und waren mehrfach bei einem Einsatz dabei, für andere ist es das erste Mal und dementsprechend eine Herausforderung, sich mit der anderen Kultur, den einfachen Gegebenheiten und so manch anderen „Andersartigkeiten“ auseinanderzusetzen. Alle vereint der Teamgedanke und die Idee, ein wenig zu helfen und das Leid zumindest dort ein klein wenig zu lindern.

Das Team besteht nun aus drei Ärzten, zwei Zahnärzten, drei Krankenschwestern, einem Medizinstudenten, einigen „Hobbyoptikern“ und Verantwortlichen für das Kinderprogramm. Zahnärzte hätten sie bisher noch keine im Team gehabt, allerdings werden die beiden Dentisten keine Füllungen anbieten, sondern nur Zähne ziehen können. Man rechnet von daher mindestens mit genauso vielen Patienten wie beim letzten Einsatz 2018.

Zum Team der 17 Deutschen kommen fast ebenso viele Helfer aus Nordindien. Sie begeben sich in Regionen, in denen hauptsächlich kastenlose Menschen leben. Nach dem hinduistischen Glauben werden die Menschen in Kasten eingeteilt. Obwohl bereits 1947 das Kastenwesen in Indien abgeschafft wurde, wird es immer noch praktiziert. Ein Großteil der armen Bevölkerung ist keiner Kaste zugehörig. Die sogenannten Kastenlosen werden auch „Unberührbare“ genannt und haben in der Gesellschaft keinen Wert. Genau hier will das Medical Camp Zeichen der Nächstenliebe setzen.

Nach einem Sehtest erhalten die Menschen eine Spender-Brille

Das Anliegen des „Medical Camps“ ist überdies, diesen Menschen eine medizinische Versorgung und einen Sehtest zu ermöglichen. Anschließend können sie eine von den Helfern in Deutschland gesammelte passende Spenden-Brille erhalten. Auch für die medizinische Versorgung hat das Team von Krankenhäusern und Ärzten Material-spenden erhalten.