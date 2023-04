Mehr als 100 Kinder feiern Gott

Die Kinderbibeltage in Birkmannsweiler sollen jungen Menschen aus Winnenden und Umgebung den Glauben näherbringen und Gemeinschaft unter Christen schaffen. Das gelingt: 112 Kinder zwischen fünf und elf Jahren nehmen seit Donnerstag am Programm der evangelischen Kirchengemeinde teil. Hinzu kommen 50 Helferinnen und Helfer, die teilweise noch so jung sind, dass sie bis vor kurzem selbst zu den Teilnehmenden zählten.

„Hey Kids, jetzt geht’s los“ so schallte es zum Auftakt am Donnerstagnachmittag aus mehr als 160 Kehlen im evangelischen Gemeindehaus in Birkmannsweiler. Auf dem Programm: Musik, Bewegung und Theater. Das drehte sich in der Folge um den etwas tollpatschigen Agent Claas Cleverus, dessen Mission es ist, etwas über die Salzmenschen, also die Menschen, die Jesus nachfolgen und anderen helfen, herauszubekommen. Das Theaterstück des Vereins „Kirche unterwegs“ haben die Verantwortlichen in Winnenden extra für die Kinderbibeltage adaptiert und umgeschrieben. Das berichten Christina Fetzner und Pfarrer Hartmut Greb unserer Redaktion am Donnerstag. Gemeinsam mit Ephraim Köger bilden sie das Organisationsteam der Kinderbibeltage, die es in Birkmannsweiler seit neun Jahren gibt.

Am Donnerstag wurde mit den Kindern in drei altersgerechten Kleingruppen die Geschichte um Cleverus vertieft; danach konnten sie in fast 20 Workshops von Basteln über Tanzen und Bouldern ihren verschiedenen Interessen nachgehen.

Auch am Freitag und Samstag geht Agent Cleverus wieder auf Informationssuche, bevor die Kinderbibeltage am Sonntag um 10.30 Uhr in einem Familiengottesdienst gipfeln.

Pfarrer Greb freut sich insbesondere über das große ehrenamtliche Engagement im bunt gemischten Bibeltage-Team. Dessen Mission: „Wir wollen den Kindern einfach ein tolles Programm bieten, den Glauben nahebringen. Weil wir der Meinung sind, dass der Glaube etwas Zeitloses ist, der auch Kindern helfen kann.“ Durch die Kinderbibeltage gelingt es laut Greb, auch Menschen anzusprechen, „die wenig Kontakt mit Kirche haben“ und überdies „Leute aus anderen Gemeinden miteinander zu vernetzen“.