Wie gehen zehn Winnender in den unterschiedlichsten Berufen mit der Maske um? Und was sind ihre Hoffnungen fürs neue Jahr? Die Serie ist zugleich die Auflösung des Maskenrätsels, heute Teil 4. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth nimmt zum Radfahren die FFP2-Maske ab und setzt den Helm auf. „So werde ich eher erkannt“, sagt er lachend. Er ist ein Ausdauersportler, der viel in Winnenden mit dem Trekkingbike radelt, auch zu Dienstterminen, aber zum Ausgleich gern das Rennrad schnappt und eine