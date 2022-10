Mehr Angebote für Jugendliche und größere Spielplätze in Winnenden?

Die Stadt Winnenden will etwas für Familien mit Kleinkindern und für Jugendliche tun. Spielplätze stehen auf dem Prüfstand, aber auch Bolzplätze und etwa der Skatepark am Wunnebad. Auch eine Pumptrackanlage, also ein Rundkurs aus Asphalt für Zweiräder aller Art, ist im Gespräch. Zudem soll sich schon bald im Gebiet Adelsbach etwas tun.

Schlicht „Spielplätze“ lautete der Tagesordnungspunkt der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses, der sich zum rahmenfüllenden Abendprogramm entwickelte. Fein säuberlich stellte Susanne Liebrich, unter anderem für städtische Gebäude verantwortlich, in einer Powerpoint-Präsentation nach und nach alle Spiel- und Bolzplätze sowie sonstigen Aufenthaltsmöglichkeiten für junge Winnender vor. Rücksprache hat die Stadtverwaltung dazu auch mit Jugendgemeinderäten gehalten.

Weichen gering frequentierte Spielplätze?

„Wahrscheinlich wird es nicht das Sinnvollste sein, alles so zu erhalten, wie es momentan ist“, meinte Liebrich und führte später dann auch aus, was der Stadtverwaltung genau vorschwebt: Klasse statt Masse. Spielplätze, die nur gering frequentiert sind, könnten weichen, beliebte Spielplätze dafür aufgewertet oder vergrößert werden. „Unserer Erfahrung nach sind Eltern bereit, auch einen etwas längeren Weg in Kauf zu nehmen, wenn das Angebot gut ist“, sagte OB Hartmut Holzwarth. Liebrich ergänzte, dass eher die Spielplätze genutzt werden, auf denen bereits Kinder spielen.

Von 8 bis 22 Uhr dürfen Kinder sich auf städtischen Anlagen aufhalten, bis zum Alter von 14 Jahren.

Jugendtreff an der Hungerbergstraße?

Ein neues Gesicht könnte beispielsweise der Spielplatz an der Hungerbergstraße erhalten. Vorstellbar, dass hier auch eine Anlaufstelle für Teenager entsteht. „Für Jugendliche im Alter von 14 Jahren und aufwärts haben wir momentan nur wenige Angebote“, so Liebrich. Hier wolle man nachlegen. Auch die Skateanlage beim Wunnebad soll attraktiver werden. Etwas, das auch bei den Gemeinderäten Anklang fand. So meinte beispielsweise FWV-Rat Markus Siegloch: „Dass für die Jugendlichen etwas getan werden soll, ist absolut zu befürworten. Natürlich kann das auch Probleme mit sich bringen. Aber ich habe lieber drei bis vier Plätze, an denen sich die Jugendlichen aufhalten, die ich kontrollieren kann, als 20 Plätze verteilt im ganzen Stadtgebiet.“ Schutzräume für Jugendliche, in denen diese sich austoben können, forderte ALi-Rat Martin Oßwald-Parlow.

Spielgeräte auf der Marktstraße?

Gut frequentiert sind die Spielplätze bei der Jugendmusikschule und im Stadtgarten. Dies könnte damit zusammenhängen, dass es in der Innenstadt sonst keinerlei Möglichkeiten gibt. „Wer vom Bahnhof mit seinem Kind zur Marktstraße läuft, hat nirgendwo die Gelegenheit, Spielgeräte zu nutzen“, sagte ALi-Rätin Rahel Dangel. Sie schlug vor, ob man nicht, zum Beispiel auf der Marktstraße, vereinzelt Wippen oder Ähnliches aufbauen könnte. Darauf antwortete Oberbürgermeister Holzwarth, dass das früher bereits der Fall gewesen sei. „Sie müssen bedenken, dass wir die Geräte immer abbauen müssen, wenn Markt ist oder andere Veranstaltungen stattfinden.“ Auf der Marktstraße sei die Gemengelage zudem schwierig: Die Straße ist relativ eng, Geschäft reiht sich an Geschäft. Hinzu kommen Lieferverkehr sowie Außengastronomie. „Die Geschäftsleute werden nicht alle begeistert sein, wenn dort noch weniger Platz ist“, so der OB. Schließlich müsse man auch Sorge dafür tragen, dass es zu keinen Stürzen oder Verletzungen aufgrund der Gegebenheiten komme. Man tue sich daher bereits schwer, dort Bänke, Mülleimer oder Fahrradständer zu realisieren.

Schelmenholz: Angebot für Kleinkinder

Susanne Liebrich kündigte an, dass im Schelmenholz an der Forststraße ein Spielplatz für Kleinkinder entstehen soll – ein Wunsch aus der Winnender Elternschaft. Realistisch könnte es dort im Frühjahr 2023 losgehen. Im Adelsbach ist der Start kommenden Monat vorgesehen.

Auf allen Spielplätzen soll geprüft werden, ob beispielsweise mehr Bäume gesetzt werden können. Aufgrund eines erforderlichen Mindestabstandes zu Spielgeräten kein leichtes Unterfangen. Trotzdem wollen die Stadtgärtner 24 neue Exemplare einpflanzen. Beliebt bei Eltern und Kindern sind naturnahe Angebote, zum Beispiel der Waldspielplatz in Bürg. FWV-Gemeinderätin Leonie König gab der Verwaltung mit auf den Weg, weitere Standorte für Wasserspielplätze zu prüfen. Aus eigener Erfahrung mit ihrem Patenkind wisse sie, dass diese besonders beliebt sind. Im Zuge des Projekts „Landschaftspark Buchenbachaue“ könnte sich hier etwas tun.

In Zukunft steht wohl auch eine Pumptrackanlage, wie es sie beispielsweise in Leutenbach gibt, zur Diskussion.